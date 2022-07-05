Окупанти Запоріжжя перевели школи на російську програму, змушують віддавати до них дітей – розвідка
В Запорізькій області окупанти привезли вчителів з Росії та змушують батьків віддавати дітей до садочків і шкіл з російською навчальною програмою.
Джерело: пресслужба ГУ розвідки МОУ
Дослівно: "В Пологівському районі Запорізької області окупаційна влада примушує громадян України відправляти своїх дітей до шкіл та дитячих садочків, які працюють за російською навчальною програмою. В них викладають вчителі та вихователі, які приїхали з РФ".
Деталі: У разі незгоди, батькам погрожують відбирати в них дітей та відправляти до інтернатів. Покарання для батьків – відправка до армії так званою "ДНР" для чоловіків і суспільні роботи для жінок.
Що було раніше: Російські окупанти планують організувати так звані "референдуми" про створення квазіреспублік на захоплених територіях Херсонської й Запорізької областей 11 вересня.