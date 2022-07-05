Окупанти Запоріжжя перевели школи на російську програму, змушують віддавати до них дітей – розвідка

В Запорізькій області окупанти привезли вчителів з Росії та змушують батьків віддавати дітей до садочків і шкіл з російською навчальною програмою.

Джерело: пресслужба ГУ розвідки МОУ

Дослівно: "В Пологівському районі Запорізької області окупаційна влада примушує громадян України відправляти своїх дітей до шкіл та дитячих садочків, які працюють за російською навчальною програмою. В них викладають вчителі та вихователі, які приїхали з РФ".

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Деталі: У разі незгоди, батькам погрожують відбирати в них дітей та відправляти до інтернатів. Покарання для батьків – відправка до армії так званою "ДНР" для чоловіків і суспільні роботи для жінок.

Що було раніше: Російські окупанти планують організувати так звані "референдуми" про створення квазіреспублік на захоплених територіях Херсонської й Запорізької областей 11 вересня.