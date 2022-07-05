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В окупованому Донецьку вибухнув склад боєприпасів

Ірина БалачукВівторок, 5 липня 2022, 14:17
Фото з пабліка "Типичный Донецк"

В окупованому Донецьку вибухнув склад боєприпасів, який російські загарбники розмістили у "Камаз центрі" у Київському районі міста.

Джерело: фото і відео у Telegram-пабліку окупантів "Типичный Донецк"

Деталі: Про обстріли Київського району почали масово повідомляти вранці 5 липня. На відео видно клуби диму, а також чути, як детонують снаряди.

Зазначається, що двоє людей загинули і ще двоє мирних мешканців отримали поранення.

Також повідомляється, що у Ворошиловському районі Донецька пошкоджений міст. За даними окупантів, снаряди поцілили в районі супермаркета "MOLOKO" біля парку Щербакова.

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Теми: Донецьквійна
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