В окупованому Донецьку вибухнув склад боєприпасів
Вівторок, 5 липня 2022, 14:17
В окупованому Донецьку вибухнув склад боєприпасів, який російські загарбники розмістили у "Камаз центрі" у Київському районі міста.
Джерело: фото і відео у Telegram-пабліку окупантів "Типичный Донецк"
Деталі: Про обстріли Київського району почали масово повідомляти вранці 5 липня. На відео видно клуби диму, а також чути, як детонують снаряди.
Зазначається, що двоє людей загинули і ще двоє мирних мешканців отримали поранення.
Також повідомляється, що у Ворошиловському районі Донецька пошкоджений міст. За даними окупантів, снаряди поцілили в районі супермаркета "MOLOKO" біля парку Щербакова.
Передісторія:
- 4 липня кремлівські ЗМІ та соцмережі бойовиків розповсюджували відео про вибух на вокзалі в окупованому Донецьку.
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