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СБУ схопила коригувальника вогню окупантів по Харківщині

"Українська правда"Вівторок, 5 липня 2022, 15:17
СБУ схопила коригувальника вогню окупантів по Харківщині
пресслужба СБУ

Служба безпеки України затримала мешканця Харкова, який передавав ворогу дані про дислокацію українських підрозділів і координати військової техніки та укріплень.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "У ході оперативно-слідчих заходів встановлено, що 41-річний чоловік збирав та передавав ворогу інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших формувань, координати військової техніки та укріплень, зведених в області".

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Деталі: Під час обшуку у затриманого знайшли докази злочинної діяльності: мобільні телефони, блокноти і зошити з розвідданими.

Що було раніше: 4 липня СБУ затримала ворожого агента, який передавав представникам Росії й Білорусі розвіддані для ракетних ударів по Одещині.

Теми: війнаХарківська область
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