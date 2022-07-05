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Окупанти завдали масованого удару по Слов’янську – мер

"Українська правда"Вівторок, 5 липня 2022, 15:28
Окупанти завдали масованого удару по Слов’янську – мер
Фото "Радіо Свобода"

Загарбники здійснили масований обстріл міста Слов’янськ Донецької області, загинуло 2 та ще 7 жителів поранено.

Джерело: мер Слов’янська Вадим Лях у  Facebook, начальник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Ляха: "Слов‘янськ! Масований обстріл міста! Центр, Північний. Всім залишатися в укриттях. Додаткову інформацію повідомлю пізніше".

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Деталі: У зону обстрілу потрапив також місцевий ринок. За даними начальника Донецької ОВА Павла Кириленка відомо про 2 загиблих и 7 поранених.

Що було раніше: 3 липня російські окупанти обстріляли Слов’янськ на Донеччині, влада повідомляла про 6 вбитих та 15 поранених.

Теми: війнаСлов'янськ
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