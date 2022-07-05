Окупанти завдали масованого удару по Слов’янську – мер
Вівторок, 5 липня 2022, 15:28
Загарбники здійснили масований обстріл міста Слов’янськ Донецької області, загинуло 2 та ще 7 жителів поранено.
Джерело: мер Слов’янська Вадим Лях у Facebook, начальник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Пряма мова Ляха: "Слов‘янськ! Масований обстріл міста! Центр, Північний. Всім залишатися в укриттях. Додаткову інформацію повідомлю пізніше".
Деталі: У зону обстрілу потрапив також місцевий ринок. За даними начальника Донецької ОВА Павла Кириленка відомо про 2 загиблих и 7 поранених.
Що було раніше: 3 липня російські окупанти обстріляли Слов’янськ на Донеччині, влада повідомляла про 6 вбитих та 15 поранених.
ВІДЕО ДНЯ