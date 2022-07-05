Військовозобов’язані мають брати дозвіл на виїзд з місця проживання – Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що призовники та військовозобов’язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, у воєнний час мають брати дозволи у територіальних центрах комплектування.

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова головнокомандувача: "Шановні громадяни – призовники та військовозобов’язані! Нагадую, триває війна. Ви потрібні своїй державі!

Всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК".

Деталі: Залужний опублікував відповідні документи, які регламентують порядок надання дозволу.

Головнокомандувач також запевнив, що "жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося".

Згідно з документами, дозвіл для виїзду призовникам, військовозобов’язаним та резервістам видається керівником ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку.

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Для довідки: Місце перебування на військовому обліку визначає відповідна відмітка у посвідченні про приписку до призовної дільниці, військовому квитку особи рядового, сержантського і старшинського складу, офіцера запасу та тимчасовому посвідченні військовозобов'язаного. Також дозвіл для виїзду військовозобов'язаним, які заброньовані за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час, може видавати керівник ТЦК та СП, який оформлював посвідчення про відстрочку або засвідчував відповідний витяг з наказу Міністерства економіки України.

Керівник ТЦК та СП видає дозвіл за заявою таким категоріям громадян України:

1) призовникам:

яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу на термін до 1 року, але не пізніше дати закінчення відстрочки;

які мають право на відстрочку на термін до 1 року, але не пізніше дати закінчення відстрочки;

іншим – за рішенням керівника ТЦК та СП при наявності поважних причин (хвороба або смерть рідних, сімейні обставини тощо) на термін до 30 діб;

2) військовозобов’язаним та резервістам:

які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на підставі документів, які надають право на відстрочку, на термін до 1 року, але не пізніше дати закінчення права на відстрочку;

заброньованим на період мобілізації та на воєнний час (за клопотанням органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства тощо) на термін до 30 діб, але не пізніше дати закінчення терміну дії посвідчення про відстрочку;

в окремих випадках за рішенням керівника ТЦК та СП решті військовозобов’язаних та резервістів при наявності інших поважних причин з поданням ними відповідних документів на термін до 30 діб.

Дозвіл не надається громадянам Украйни, які:

виключені з військового обліку відповідно до частини 6 статті 37 закону про військовий обов’язок і військову службу. Підставою їх виїзду за межі проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час є відповідний запис та відмітка про виключення з військового обліку у військовому квитку;

відбувають у відрядження і є військовозобов’язаними, заброньованими на період мобілізації та на воєнний час, при наявності паспорта громадянина України, військового квитка (тимчасового посвідчення військовозобов’язаного), посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час або завіреного керівником ТЦК та СП витягу із наказу Міністерства економіки України та посвідчення про відрядження;

є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами і зняті з військового обліку і відповідно до абзаців 2 пунктів 1 та 2 частини 5 стати 37 про військовий обов’язок і військову службу (які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання). Підставою для їх виїзду за межі проживання (місця перебування) є відповідна відмітка про зняття з військового обліку у посвідченні про приписку до призовної дільниці, військовому квитку або тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного. Такі громадяни зобов’язані стати на військовий облік протягом 7 діб від дати зняття з військового обліку.

Оновлено: Пізніше представник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України Олександр Хлись зазначив, що для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, в межах області, чи столиці та області – не потрібно.

Пряма мова: "Якщо в межах області — не треба. Якщо в межах міста Києва та Київської області — теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл".