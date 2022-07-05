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Генштаб дав ще одне роз'яснення про контроль пересування військовозобов'язаних

Валентина РоманенкоВівторок, 5 липня 2022, 19:40
Генштаб дав ще одне роз'яснення про контроль пересування військовозобов'язаних
ілюстративне фото ЗСУ

Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Джерело: представник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України Олександр Хлись, якого цитує Facebook-сторінка ГШ

Пряма мова: "Якщо в межах області — не треба. Якщо в межах міста Києва та Київської області — теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл".

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Деталі: За словами представника ГШ, відповідні норми законодавства України діють давно та у зв'язку з поверненням великої кількості чоловіків до своїх домівок виникла потреба в актуалізації облікових даних військовозобов'язаних для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу.

Також полковник Хлись допустив використання додатка "Дія" для військового обліку у майбутньому.

Що передувало: Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що призовники та військовозобов’язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, у воєнний час мають брати дозволи у територіальних центрах комплектування.

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Теми: війнаГенштаб
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