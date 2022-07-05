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На військовій базі в Мелітополі загинуло понад 200 окупантів – мер

"Українська правда"Вівторок, 5 липня 2022, 16:53
Скріншот

На знищеній Збройними силами України військовій базі у Мелітополі загинуло понад 200 окупантів, ще 300 було поранено.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Федорова: "Понад 200 рашистів було повністю знищено, це є не по офіційній, але по досить достовірній інформації. Понад 300 рашистів було поранено".

Деталі: За його словам, удари були завдані по складах з пальним, боєприпасами, казармам російських загарбників.

Що було раніше: Вночі на 3 липня Збройні сили вивели з ладу одну з 4 військових баз росіян в Мелітополі. Пізніше стало відомо, удар було завдано по Мелітопольському аеродрому, на якому окупанти розмістили свою базу.

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Теми: війнаМелітополь
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