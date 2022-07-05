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Захисники збили над Одещиною три ракети загарбників – ОК "Південь"

"Українська правда"Вівторок, 5 липня 2022, 18:03
Захисники збили над Одещиною три ракети загарбників – ОК Південь
Фото ілюстративне

Сили протиповітряної оборони в небі над Одещиною збили 3 ракети окупантів.

Джерело: мерія Одеси з посиланням на ОК "Південь"

Деталі: Загарбники вдарили з літаків ракетами "Х-59" по портовій інфраструктуру Очакова та Чорноморська Одещини. Всі ракети були знищені над морем.

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Що було раніше: 1 липня унаслідок ракетного обстрілу смт Сергіївка Одеської області в ніч проти п’ятниці був пошкоджений дитячий реабілітаційний центр, що належить Молдові, один із його співробітників загинув.

Теми: війнаОдеська область
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