Захисники збили над Одещиною три ракети загарбників – ОК "Південь"

Сили протиповітряної оборони в небі над Одещиною збили 3 ракети окупантів.

Джерело: мерія Одеси з посиланням на ОК "Південь"

Деталі: Загарбники вдарили з літаків ракетами "Х-59" по портовій інфраструктуру Очакова та Чорноморська Одещини. Всі ракети були знищені над морем.

Реклама:

Що було раніше: 1 липня унаслідок ракетного обстрілу смт Сергіївка Одеської області в ніч проти п’ятниці був пошкоджений дитячий реабілітаційний центр, що належить Молдові, один із його співробітників загинув.