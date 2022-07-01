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Під час ракетного удару РФ по Одещині постраждав дитячий реабілітаційний центр Молдови

"Європейська правда"П'ятниця, 1 липня 2022, 17:09

Унаслідок ракетного обстрілу смт Сергіївка Одеської області в ніч проти п’ятниці був пошкоджений дитячий реабілітаційний центр, що належить Молдові, один із його співробітників загинув.

Як передає "Європейська правда", про це у Facebook повідомила міністерка охорони здоров’я Молдови Алла Немеренко.

Вона зазначила, що центр призначався для дітей із Молдови із проблемами зі здоров'ям, які могли відпочити та отримати кваліфіковану допомогу на березі Чорного моря.

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У будівлі через ракетні удари вибило шибки. Також постраждали співробітники центру, які жили в будинку, куди потрапила одна з ракет: п'ятеро людей поранено, один загинув.

Міністр зазначила, що з початку пандемії коронавірусу центр не працював і в ньому мало людей. Постраждалі перебували в одній із будівель, яка найбільше постраждала від обстрілу.

"Це був відремонтований центр, із добрими умовами. Ми готувалися відкрити його після пандемії, але настала війна. А ці мирні люди, вони робили відпочинок дітей кращим, самовіддано і з любов'ю займалися їхньою реабілітацією. Ми бажаємо їм усім якнайшвидшого одужання та співчуваємо родині загиблого. Немає нічого гіршого за війну", – зазначила глава молдовського МОЗ.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, вночі в Одеській області зафіксоване влучання ворожої ракети. Пізніше заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко повідомив, що росіяни завдали ракетних ударів по селищу Сергіївка.

За останніми даними рятувальників, унаслідок російського ракетного удару 1 липня у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району на Одещині загинуло 20 людей.

Теми: ОдесаРосіявійнаМолдова
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