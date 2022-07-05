На Хмельниччину "прилетіли" 3 ворожі ракети: є травмований

У Хмельницький район влучили 3 російські ракети, які випустили окупанти.

Джерело: голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram, "Суспільне"

Пряма мова: "Станом на 20.30 маю інформацію про 3 прильоти ракет в Хмельницькому району.

Виїхав на місце події. Детальніше з самого місця події".

Деталі: Голова Ярмолинецької територіальної громади Андрій Шутяк повідомив, що внаслідок ракетного удару на території Ярмолинецької територіальної громади травмувалась одна особа, загиблих немає.

За його словами, в травмованого — осколкове поранення сідниці, його госпіталізували.

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