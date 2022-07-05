ППО України збила три російські ракети, запущені з Чорного моря
Вівторок, 5 липня 2022, 21:56
Протиповітряна оборона Повітряних сил збила три крилаті ракети, запущені росіянами з Чорного моря.
Джерело: пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ
Деталі: Повідомляється, що у вівторок близько 20:00 російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування з акваторії Чорного моря.
Реклама:
Підрозділами протиповітряної оборони ПвК ''Захід'' збито три ракети ворога.
Нагадаємо: Ввечері 5 липня у більшості областей України оголошено повітряну тривогу, місцева влада повідомила про прильоти у Хмельницькій області.