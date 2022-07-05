Україна просить Туреччину перевірити ще три російські судна на наявність краденого зерна – ЗМІ

Україна звернулася до Туреччини з проханням перевірити ще три судна, що йдуть під прапором Росії, на наявність у них вкраденого з окупованих українських територій зерна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє Reuters із посиланням на неопублікований раніше лист Офісу генерального прокурора України.

У листі, датованому ще 13 червня, називаються три судна – "Міхаїл Нєнашев", "Матрос Позинич" і "Матрос Кошка", – які, за твердженням української сторони, у квітні-травні завантажились зерном у порту окупованого Севастополя.

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Усі три судна належать дочірній компанії російської "Обєднаної суднобудівної корпорації", яка потрапила під західні санкції після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Офіс генпрокурора просить турецьку сторону отримати документальне підтвердження походження зерна на суднах. Дипломатичне джерело Туреччини повідомило Reuters, що співпраця Києва та Анкари щодо походження зерна триває.

Наприкінці червня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара серйозно ставиться до повідомлень про незаконне вивезення Росією зерна з України і не дозволить його імпорт на свою територію.

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Але, незважаючи на запевнення влади Туреччини, що країна не купує у Росії українське зерно з окупованих територій, журналісти-розслідувачі "Схем" наводять докази зворотнього.