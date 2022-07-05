Ракетний обстріл Хмельниччини: росіяни цілилися у водонапірну башту

Російські окупанти цілилися у водонапірну башту в Хмельницькій області: 3 ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району.

Джерело: голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram

Пряма мова: "Під час повітряної тривоги, близько 19.45, рашисти випустили 4 ракети по території нашої області.

Одну ракету збили наші сили ППО, уламки впали на території Шепетівського району.

Три інші ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району.

Ціллю ударів була водонапірна башта, яка повністю забезпечує водою громаду".

Деталі: Гамалій додав, що в результаті вибухів, одна людина поранена. Жертв немає.

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