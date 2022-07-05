Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ракетний обстріл Хмельниччини: росіяни цілилися у водонапірну башту

Альона Мазуренко Вівторок, 5 липня 2022, 23:14
Ракетний обстріл Хмельниччини: росіяни цілилися у водонапірну башту
фото: Гамалії у Telegram

Російські окупанти цілилися у водонапірну башту в Хмельницькій області: 3 ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району.

Джерело: голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram 

Пряма мова: "Під час повітряної тривоги, близько 19.45, рашисти випустили 4 ракети по території нашої області.

Реклама:

Одну ракету збили наші сили ППО, уламки впали на території Шепетівського району.

Три інші ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району.

Ціллю ударів була водонапірна башта, яка повністю забезпечує водою громаду".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Гамалій додав, що в результаті вибухів, одна людина поранена. Жертв немає.

Нагадаємо: 

  • Ввечері 5 липня у більшості областей України оголосили повітряну тривогу, місцева влада повідомила про прильоти у Хмельницькій області.
  • У Хмельницький район влучили 3 російські ракети, які випустили окупанти. 

Теми: ХмельниччинаобстрілРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Хмельниччина
Правоохоронець з Хмельниччини за $2500 обіцяв "порішати" з мобілізацією
Нічна атака на Хмельниччину: кількість пошкоджених будівель зросла до 400
Атака на Хмельниччину: у кількох селах повибивало вікна й двері в будинках
Останні новини
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
09:58
Росія знову не пустила представників МАГАТЕ на теплоелектростанцію біля ЗАЕС
09:57
У Росії надумали імпортувати з Ірану курячі яйця
09:54
Як родина Злочевського будує новий бізнес на нерухомості й рятує старий від кримінальних справ
09:51
Із Латвії мають видворити понад тисячу громадян Росії
09:44
"Енергоатом" підписав з Westinghouse угоду на купівлю реакторної установки для Хмельницької АЕС
09:39
ФСБ рапортує про затримання інформатора ЗСУ з Криму та українського "терориста"
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
Усі новини...
Реклама: