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Ракетний обстріл Хмельниччини: росіяни цілилися у водонапірну башту

Мазуренко Альона Вівторок, 5 липня 2022, 23:14
фото: Гамалії у Telegram

Російські окупанти цілилися у водонапірну башту в Хмельницькій області: 3 ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району.

Джерело: голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram 

Пряма мова: "Під час повітряної тривоги, близько 19.45, рашисти випустили 4 ракети по території нашої області.

Одну ракету збили наші сили ППО, уламки впали на території Шепетівського району.

Три інші ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району.

Ціллю ударів була водонапірна башта, яка повністю забезпечує водою громаду".

Деталі: Гамалій додав, що в результаті вибухів, одна людина поранена. Жертв немає.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • Ввечері 5 липня у більшості областей України оголосили повітряну тривогу, місцева влада повідомила про прильоти у Хмельницькій області.
  • У Хмельницький район влучили 3 російські ракети, які випустили окупанти. 

Теми: ХмельниччинаобстрілРосія
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