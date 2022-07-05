Ракетний обстріл Хмельниччини: росіяни цілилися у водонапірну башту
Вівторок, 5 липня 2022, 23:14
Російські окупанти цілилися у водонапірну башту в Хмельницькій області: 3 ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району.
Джерело: голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram
Пряма мова: "Під час повітряної тривоги, близько 19.45, рашисти випустили 4 ракети по території нашої області.
Одну ракету збили наші сили ППО, уламки впали на території Шепетівського району.
Три інші ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району.
Ціллю ударів була водонапірна башта, яка повністю забезпечує водою громаду".
Деталі: Гамалій додав, що в результаті вибухів, одна людина поранена. Жертв немає.
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Нагадаємо:
- Ввечері 5 липня у більшості областей України оголосили повітряну тривогу, місцева влада повідомила про прильоти у Хмельницькій області.
- У Хмельницький район влучили 3 російські ракети, які випустили окупанти.