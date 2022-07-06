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У Великій Британії починаються навчання українських військових: чого їх навчать

Олена РощінаСереда, 6 липня 2022, 07:38

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес повідомив, що перша ротація українських військовослужбовців прибула в країну і незабаром приступить до військових навчань. 

Джерело: сайт британського парламенту

Деталі: Бен Уоллес повідомив Палаті представників подробиці програми підготовки українських збройних сил під керівництвом Великої Британії, оголошеної прем’єр-міністром Борисом Джонсоном під час його нещодавнього візиту до Києва.

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У відповідь на вторгнення Росії в Україну уряд Великої Британії надає Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги.

Це включає в себе зобов’язання очолити інноваційну програму, яка має на меті навчити до 10 000 українських новобранців у Великій Британії.

Дослівно: "Нещодавно до Великої Британії прибула перша ротація українських військових. Навчання проходитимуть на військових полігонах північно-східного, південно-західного та південно-східного регіонів. Навчання проводитимуть підрозділи 11 бригади допомоги Силам безпеки.

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Ці українські військові пройдуть курси, засновані на базовій військовій підготовці Великої Британії. Це включає в себе навчання володінню зброєю, надання першої медичної допомоги на полі бою, польову техніку, тактику патрулювання та навчання законам збройних конфліктів.

Кожен курс триватиме кілька тижнів".

Деталі: Уоллес зазначив, що Велика Британія прагне збільшити масштаб і частоту цих курсів, а також обговорює з міжнародними партнерами варіанти розширення участі в навчальній програмі через залучення тренерів чи надання обладнання.

Міністр очікує, що "навчальний пакет буде розвиватися з часом". 

"Я буду інформувати парламент про результати цих початкових курсів і будь-які плани щодо розширення масштабу або обсягу програми", – сказав Уоллес.

Навчальна діяльність оприлюднюється, але деякі деталі залишатимуться конфіденційними з міркувань безпеки.

Цьому передувало:.У квітні Борис Джонсон повідомляв, що десятки українських солдатів вчаться у Великій Британії керувати британськими броньованими машинами.

Теми: Велика БританіяарміяЗбройні силивійна
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