Британці вчать українських військових керувати броньованими машинами, які надійдуть Києву

Десятки українських солдатів у Великій Британії учаться керувати 120 британськими броньованими машинами, перш ніж повернутися з ними для участі у війні проти Росії.

Джерело: прем'єр Британії Борис Джонсон під час своєї поїздки в Індію, цитує The Guardian

Деталі: Британські військові також навчають українських колег у Польщі, як користуватися зенітними ракетами, сказав прем'єр-міністр, виклавши додаткові деталі військової допомоги Великобританії збройним силам офіційного Києва.

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Пряма мова: "Можу сказати, що нині ми навчаємо українців у Польщі використанню засобів протиповітряної оборони, а у Великій Британії використанню бронетехніки".

Деталі: У міру того, як наближається вже третій місяць російського вторгнення в Україну, Велика Британія та інші західні країни почали постачати Києву стандартну зброю НАТО, яка потребує коротких періодів навчання, щоб українські солдати знали, як ним користуватися, зазначає видання.

Цього тижня Пентагон заявив, що навчить деяких українців використанню першої партії з 18 американських гаубиць "за межами країни", перш ніж цю зброю можна використовувати на полі бою.

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Обидві заяви сигналізують про крок до більш активної участі Заходу у війні, який був зосереджений на постачанні зброї українським силам та застосуванні широких економічних санкцій проти Росії.

Прессекретар Джонсона наполягає на тому, що навчання українців у Великій Британії не є ескалацією. "Що викликає ескалацію, так це дії Путіна та його режиму в Україні. Ми просто працюємо разом із нашими союзниками, щоб дати Україні найкращі інструменти для самозахисту", - сказав він.

Що передувало: Під час візиту до Києва Борис Джонсон запропонував Україні військову допомогу у вигляді 120 броньованих машин та нових протикорабельних ракетних систем, щоб підтримати Україну на цьому вирішальному етапі, доки триває незаконний наступ Росії