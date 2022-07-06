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У заступника голови Харківської облради знайшли паспорт РФ, отриманий у Севастополі – ДБР

"Українська правда"Середа, 6 липня 2022, 11:00
У заступника голови Харківської облради знайшли паспорт РФ, отриманий у Севастополі – ДБР
скріншот

Заступник голови Харківської обласної ради є власником паспорта громадянина РФ, посвідчення водія та податкового номера країни-агресора.

Джерело: пресслужба ДБР, "Status Quo"

Дослівно: "У поле зору працівників Бюро потрапив заступник голови Харківської обласної ради. За оперативною інформацією, у нього наявний паспорт громадянина РФ, отриманий ним у 2014 році в місті Севастополь, посвідчення водія та податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків у Росії".

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Деталі: ДБР звернулося до Харківської облради щодо відсторонення посадовця від роботи, оскільки чиновник такого рангу має доступ до інформації стосовно оборони Харківщини, інших секретних даних.

В ДБР не розголошують ім’я чиновника. Але за даними джерел УП в правоохоронних органах мова йде про Богдана Мальованого, який раніше був депутатом нині забороненої партії ОПЗЖ.

Раніше голова облради Тетяна Єгорова-Луценко повідомляла, що за даними СБУ у Харківській області "кримінальних проваджень за підозрою депутата Харківської обласної ради Мальованого або за фактом вчинення ним будь-яких злочинів, у тому числі пов’язаних із колабораційною діяльністю, не здійснюється та не здійснювалося". Також управління не мало даних щодо російського громадянства Мальованого.

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Сьогодні ж Єгорова-Луценко сказала, що питання усунення Мальованого з посади Харківська обласна рада планує розглянути найближчим часом у зв’язку з "суспільним резонансом та фігуруванням у ЗМІ копій документів, які свідчать про можливе російське громадянство" Мальованого.

Що було раніше: Минулого року "Схеми" виявили, що член фракції ОПЗЖ Олександр Пономарьов є громадянином Росії. Підтвердження цієї інформації журналісти отримали з двох незалежних одне від одного джерел, у яких є доступ до системи "Роспаспорт".

Теми: війнаХарківська область
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