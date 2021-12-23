ЗМІ відшукали російський паспорт у нардепа ОПЗЖ

Народний депутат, член фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександр Пономарьов – громадянин Росії. Підтвердження цієї інформації журналісти отримали з двох незалежних одне від одного джерел, у яких є доступ до системи "Роспаспорт".

Джерело: "Схеми"

Деталі: Згідно з цими даними, вперше документ громадянина Росії Олександру Пономарьову видали у 2003 році у Рибновському районі Рязанської області на підставі "обміну".

У супровідній заяві, підписаній іменем Пономарьова, у пункті про наявність іноземного громадянства вказано: "Стаття 13 розділ 1". Згідно з цим положенням Федерального закону РФ, для отримання громадянства Пономарьов мав безперервно проживати в Росії не менше 5 років.

Коли Пономарьову виповнилось 45 років, то, згідно з законодавством Росії, вищезгаданий російський паспорт йому замінили на новий. Сталося це у тому ж Рибновському районі Рязанської області у 2007 році на підставі нової заяви.

У коментарі "Схемам" нардеп не одразу визнав наявність російського паспорта.

Коли йому показали витяги про його російські документи, то Пономарьов змінив свою позицію.

Депутат також сказав, що вважав паспорт анульованим і не знає, чи він дійсний.

При цьому Пономарьов не зміг пояснити, з якою метою у 2003 році подав документи на отримання російського громадянства і додав, що ним "ні разу не користувався".

Журналісти зазначають, що востаннє Пономарьов їздив до Росії вже під час війни – у лютому 2017 року.

У нього поцікавилися, чи буде декларувати своє російське громадянство, якщо така вимога буде офіційно закріплена на законодавчому рівні. Сказав, якщо "знайде й переконається", то буде.

Довідково: Пономарьов уже втрєтє народний депутат: раніше був регіоналом та членом депутатської групи "Воля народу".

У деклараціях парламентаря немає жодних згадок про його бізнес, але з ним пов’язують близько 35 компаній у рідному Бердянську, зокрема, ті, що постачають мастила для української бронетехніки.