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На відбудову Маріуполя треба понад $14 млрд – мер

Ірина БалачукСереда, 6 липня 2022, 12:17
Знищений окупантами будинок у Маріуполі. Фото з Telegram Маріупольської міської ради

Відбудова знищеного російськими окупантами Маріуполя коштуватиме понад 14 млрд доларів, а повне відновлення міста займе 7-10 років.

Джерело: Маріупольська міська рада з посиланням на мера міста Вадима Бойченка у Telegram

Деталі: За словами мера, через війну у місті знищено чи пошкоджено 1 356 багатоповерхових будинків і 40% приватних будинків. Більшість з них не підлягають реконструкції.

Експерти попередньо оцінюють вартість відновлення інфраструктури для проживання 220 тисяч людей у понад 14 млрд доларів.

Зазначається, що остаточна цифра буде відома після оцінки зруйнованих будинків після деокупації.

За словами мера, Європейський інвестиційний банк та великий український бізнес уже заявили про свою готовність допомагати у відбудові Маріуполя.

Міська влада наразі співпрацює з різними експертами з міст, які були зруйновані під час Другої світової війни – Гданськ, Варшава, Дрезден, Роттердам – і вивчаємо їхній досвід відбудови.

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Теми: Маріупольвійнанерухомість
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