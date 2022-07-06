Через масову пиятику окупантам на Запоріжжі заборонили продаж алкоголю – розвідка

В окупованій Запорізькій області загарбники масово зловживають алкогольними напоями, через це влада колаборантів та військових змушені були заборонити продаж алкоголю в деяких районах регіону.

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: "Почастішали випадки залишення місць несення служби; перебування на вогневих позиціях у нетверезому стані; порушення правил користування стрілецькою зброєю; ДТП за участю військовослужбовців у нетверезому стані".

Деталі: Щоб зменшити моральне розкладання підрозділів, в ситуацію втрутилась комендатура Росгвардії та влада колаборантів Михайлівської громади, заборонивши крамницям продаж будь-якого алкоголю військовим РФ на територіях Михайлівської та Роздольської громад.

Що було раніше: У травні повідомлялося, що російські загарбники займаються рекетом на Херсонщині, а у "вільний від роботи час" - сильно пиячать, після чого влаштовують між собою перестрілки та "поножовщину".