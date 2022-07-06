СБУ: компанії росіянина зривали поставки медобладнання до госпіталів

Служба безпеки України виявила факти свідомого зриву поставок медобладнання до військових госпіталів та інших медзакладів компаніями, які належать росіянину.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "У ході слідчих дій виявлено, що більше 10 пов’язаних між собою вітчизняних компаній, які спеціалізуються на постачанні дорогого медобладнання, впродовж останнього року систематично не виконували свої договірні зобов’язання. Йдеться як про постачання устаткування, так і про його сервісне обслуговування".

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Деталі: Росіянин, який фактично є власником компаній, та його український менеджмент умисно не виконували договори. Підраховано, що збитки від їх невиконання становлять майже 13 млн грн.

Росіянину та ще одному з керівників компаній повідомлено про підозру.

Що було раніше: 6 липня СБУ повідомила, що з початку повномасштабної агресії РФ розслідує більше 1 тисячі кримінальних проваджень щодо вчинення державної зради та колабораційної діяльності.