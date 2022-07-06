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ЗСУ спростували російський фейк про знищення реактивних систем HIMARS

Валентина РоманенкоСереда, 6 липня 2022, 15:37
ЗСУ спростували російський фейк про знищення реактивних систем HIMARS
HIMARS. фото ЗСУ

Збройні сили України спростували фейк російської пропаганди про знищення окупантами реактивних систем HIMARS.

Джерело: пресслужба угрупування Об'єднаних сил

Дослівно: Російські пропагандисти активно поширюють неправдиві повідомлення про нібито знищення  американської артилерійської системи HIMARS.

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Наголошуємо, що дане повідомлення не відповідає дійсності і являється нічим іншим, як фейком.

Реактивні системи HIMARS надані американськими партнерами постійно завдають нищівного удару по стратегічно важливих пунктах противника, що призводить до колосальних втрат серед техніки, особового складу та забезпечення окупаційних військ.

Довіряйте тільки перевіреним джерелам та вірте в ЗСУ".

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Що передувало: У Міноборони Росії видали на гора заяву, що російські війська нібито знищили дві пускові установки системи залпового вогню HIMARS виробництва США та два склади боєприпасів до них в Україні.

Жодних доказів цього чи якихось деталей окупанти не повідомили.

Теми: війна
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