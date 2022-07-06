Окупанти заявили, що знищили дві РСЗВ HIMARS. Українські військові спростували

У Міноборони Росії стверджують, що російські війська нібито знищили дві пускові установки системи залпового вогню HIMARS виробництва США та два склади боєприпасів до них в Україні.

Джерело: видання Міноборони РФ у Telegram

Деталі: Жодних доказів цього чи якихось деталей окупанти не повідомили.

Україна поки що не коментувала цю заяву.

Оновлено: Збройні сили України спростували цей фейк російської пропаганди. В угрупуванні Об'єднаних сил заявии, що РСЗВ HIMARS постійно завдають нищівного удару по стратегічно важливих пунктах противника, що призводить до колосальних втрат серед техніки, особового складу та забезпечення окупаційних військ.

Для довідки: Російське Міністерство оборони часто ловили на брехні.

Журналісти-розслідувачі порахували, що, згідно зі звітами російського Міноборони, окупанти знищили 39 тисяч "районів скупчення живої сили та техніки" та "опорних пунктів" українських військ, тим самим нібито вбивши 40 тисяч військових ЗСУ.

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Також вони з'ясували, що російська армія "знищила" більше літаків, танків, бронемашин та безпілотників, ніж могло бути в України навіть з урахуванням постачання з інших країн.

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