Літак та гелікоптер Медведчука віддали на потреби захисників

Правоохоронці віддали на потреби ЗСУ гелікоптер та літак, які були у власності підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука.

Джерело: пресслужби ОГП, департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції

Дослівно: "За клопотанням Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на гелікоптер та літак, якими користувалася родина народного депутата України, підозрюваного у держзраді. Наразі правоохоронцями вилучено це майно та передано у користування Збройним силам України".

Деталі: Раніше було накладено арешт на комплекс "Ведмежа діброва" та інші активи, кінцевим бенефіціаром яких є дружина Медведчука.

Що було раніше: 22 червня Личаківський районний суд Львова продовжив арешт підозрюваного в держзраді кума Путіна, народного депутата Віктора Медведчука до 9 серпня.