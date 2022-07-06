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Літак та гелікоптер Медведчука віддали на потреби захисників

"Українська правда"Середа, 6 липня 2022, 15:42
скріншот

Правоохоронці віддали на потреби ЗСУ гелікоптер та літак, які були у власності підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука.

Джерело: пресслужби ОГП, департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції

Дослівно: "За клопотанням Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на гелікоптер та літак, якими користувалася родина народного депутата України, підозрюваного у держзраді. Наразі правоохоронцями вилучено це майно та  передано у користування Збройним силам України".

 
 

Деталі: Раніше було накладено арешт на комплекс "Ведмежа діброва" та інші активи, кінцевим бенефіціаром яких є дружина Медведчука.

 

Що було раніше: 22 червня Личаківський районний суд Львова продовжив арешт підозрюваного в держзраді кума Путіна, народного депутата Віктора Медведчука до 9 серпня.

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Теми: Медведчукарешт
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