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Суд продовжив арешт Медведчука без права застави

Валентина Романенко, Соня ЛукашоваСереда, 22 червня 2022, 17:11
Суд продовжив арешт Медведчука без права застави
ВІКТОР МЕДВЕДЧУК. ФОТО: GETTY IMAGES

Личаківський районний суд Львова продовжив арешт підозрюваного в держзраді кума Путіна, народного депутата Віктора Медведчука до 9 серпня.

Джерело: рішення суду від 9 червня, оприлюднене в реєстрі судових рішень, який відновив роботу

Деталі: Згідно з документом, суддя задовольнив клопотання прокурора. Арешт нардепа продовжено на 60 днів без визначення розміру застави.

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Як свідчать дані на порталі "Судова влада", захист Медведчука оскаржив це рішення.

Публічний доступ до державних реєстрів, зокрема, судових рішень, був закритий з початком повномасштабної війни. Судовий реєстр відновив роботу 20 червня.

На сайті реєстру вказано, що доступ до нього здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Личаківський районний суд Львова відправив нардепа Віктора Медведчука під арешт без права внесення застави 16 квітня.

Передісторія:

  • З травня 2021 року Медведчук перебував під цілодобовим домашнім арештом за підозрою у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів. Згодом у жовтні додалась ще одна підозра – у держзраді та сприянні діяльності терористичній організації. За 5 днів до російського наступу дружина Медведчука Оксана Марченко виїхала до Білорусі. Згодом опублікувала відео з Москви.
  • За кілька діб до початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, поблизу маєтку Медведчука в Києві помітили активний рух мінівенів та автівок, що вивозили особисті речі кума Путіна. 27 лютого правоохоронці підтвердили журналістам, що Медведчук утік з-під домашнього арешту.
  • Розшуком депутата-втікача займалися спецпризначенці Служби безпеки спільно з прокурорами.
  • 12 квітня СБУ затримала Медведчука.

Теми: Медведчук
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