Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд продовжив арешт Медведчука без права застави

Валентина Романенко, Соня ЛукашоваСереда, 22 червня 2022, 17:11
ВІКТОР МЕДВЕДЧУК. ФОТО: GETTY IMAGES

Личаківський районний суд Львова продовжив арешт підозрюваного в держзраді кума Путіна, народного депутата Віктора Медведчука до 9 серпня.

Джерело: рішення суду від 9 червня, оприлюднене в реєстрі судових рішень, який відновив роботу

Деталі: Згідно з документом, суддя задовольнив клопотання прокурора. Арешт нардепа продовжено на 60 днів без визначення розміру застави.

Як свідчать дані на порталі "Судова влада", захист Медведчука оскаржив це рішення.

Публічний доступ до державних реєстрів, зокрема, судових рішень, був закритий з початком повномасштабної війни. Судовий реєстр відновив роботу 20 червня.

На сайті реєстру вказано, що доступ до нього здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Що передувало: Личаківський районний суд Львова відправив нардепа Віктора Медведчука під арешт без права внесення застави 16 квітня.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • З травня 2021 року Медведчук перебував під цілодобовим домашнім арештом за підозрою у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів. Згодом у жовтні додалась ще одна підозра – у держзраді та сприянні діяльності терористичній організації. За 5 днів до російського наступу дружина Медведчука Оксана Марченко виїхала до Білорусі. Згодом опублікувала відео з Москви.
  • За кілька діб до початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, поблизу маєтку Медведчука в Києві помітили активний рух мінівенів та автівок, що вивозили особисті речі кума Путіна. 27 лютого правоохоронці підтвердили журналістам, що Медведчук утік з-під домашнього арешту.
  • Розшуком депутата-втікача займалися спецпризначенці Служби безпеки спільно з прокурорами.
  • 12 квітня СБУ затримала Медведчука.

Теми: Медведчук
Головне сьогодні

Автомобіль нардепа Ковальова було підірвано – Буданов

Жодної загрози вторгнення армії Білорусі немає – розвідка

фотоОприлюднені супутникові знімки руйнувань на Зміїному після обстрілу ЗСУ

Росіяни посилили авіаційні атаки на Донбасі – зведення Генштабу

Україна до кінця року планує виконати вимоги ЄС щодо кандидатства – Стефанішина

В Україні повністю зупинено нафтопереробку – Вітренко

Усі новини...
Медведчук
Ексохоронець Медведчука "гіпнотизував" його, а відтак став нардепом – Bihus.Info 
Як примусити Медведчука, Козака та Фрідмана підтримати українську армію
"Кримську" справу Медведчука передали до суду: загрожує 15 років
Останні новини
01:13
Генсек НАТО хоче швидкого приєднання Швеція та Фінляндії, але не може цього гарантувати
00:22
відеоЗеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
23:44
Буданов натякнув, що частина захисників із "Азовсталі" скоро може повернутися додому
23:27
ФОТО, відеоПоліція затримала чоловіка, який скинув зі свого балкону гранату й поранив дитину
23:10
Харківщина: в Золочеві з-під завалів дістали тіла ще двох загиблих від обстрілів
23:02
За добу росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини
22:56
У районі порту в захопленому Скадовську пролунали вибухи – мер 
22:44
Через сходження вагона запізнюються 12 поїздів 
22:35
Наступ РФ сповільниться через брак ресурсів, українці спроможні на контрнаступ - прем'єр Британії
22:28
Росіяни відмовилися від форсування Сіверського Донця, бо бояться – Гайдай
Усі новини...