Суд продовжив арешт Медведчука без права застави

Личаківський районний суд Львова продовжив арешт підозрюваного в держзраді кума Путіна, народного депутата Віктора Медведчука до 9 серпня.

Джерело: рішення суду від 9 червня, оприлюднене в реєстрі судових рішень, який відновив роботу

Деталі: Згідно з документом, суддя задовольнив клопотання прокурора. Арешт нардепа продовжено на 60 днів без визначення розміру застави.

Як свідчать дані на порталі "Судова влада", захист Медведчука оскаржив це рішення.

Публічний доступ до державних реєстрів, зокрема, судових рішень, був закритий з початком повномасштабної війни. Судовий реєстр відновив роботу 20 червня.

На сайті реєстру вказано, що доступ до нього здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Що передувало: Личаківський районний суд Львова відправив нардепа Віктора Медведчука під арешт без права внесення застави 16 квітня.

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