Суд продовжив арешт Медведчука без права застави

Личаківський районний суд Львова продовжив арешт підозрюваного в держзраді кума Путіна, народного депутата Віктора Медведчука до 9 серпня.

Джерело: рішення суду від 9 червня, оприлюднене в реєстрі судових рішень, який відновив роботу

Деталі: Згідно з документом, суддя задовольнив клопотання прокурора. Арешт нардепа продовжено на 60 днів без визначення розміру застави.

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Як свідчать дані на порталі "Судова влада", захист Медведчука оскаржив це рішення.

Публічний доступ до державних реєстрів, зокрема, судових рішень, був закритий з початком повномасштабної війни. Судовий реєстр відновив роботу 20 червня.

На сайті реєстру вказано, що доступ до нього здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

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Що передувало: Личаківський районний суд Львова відправив нардепа Віктора Медведчука під арешт без права внесення застави 16 квітня.

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