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У російській Думі натякнули США на можливість повернення Аляски

Альона Мазуренко Середа, 6 липня 2022, 18:33
У російській Думі натякнули США на можливість повернення Аляски
фото: pixabay

Глава Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що США варто пам'ятати про те, що Аляска була російською та РФ може почати її "повертати".

Джерело: прокремлівське видання "РБК"

Пряма мова: "Америка нехай завжди пам'ятає: там є частина її (Росії – ред.) території – Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами за кордоном, перш ніж це робити, подумають, що нам є що теж повертати...

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Ми не втручаємось у їхні внутрішні справи, а вони вже протягом десятиліть кажуть, що все те, що в них відбувається, вибори всіх президентів – через те, що втручається Росія. Так не шанувати своїх президентів. Ну, що тут скажеш? То один їм був поганий, зараз інший з велосипеда падає. Ну, знову ми".

Деталі: Крім того, віце-спікер Держдуми РФ Петро Толстой запропонував провести на Алясці референдум.

Російська імперія продала Аляску США у другій половині 19 століття. 

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Теми: РосіяДерждумаСША
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