У російській Думі натякнули США на можливість повернення Аляски
Глава Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що США варто пам'ятати про те, що Аляска була російською та РФ може почати її "повертати".
Джерело: прокремлівське видання "РБК"
Пряма мова: "Америка нехай завжди пам'ятає: там є частина її (Росії – ред.) території – Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами за кордоном, перш ніж це робити, подумають, що нам є що теж повертати...
Ми не втручаємось у їхні внутрішні справи, а вони вже протягом десятиліть кажуть, що все те, що в них відбувається, вибори всіх президентів – через те, що втручається Росія. Так не шанувати своїх президентів. Ну, що тут скажеш? То один їм був поганий, зараз інший з велосипеда падає. Ну, знову ми".
Деталі: Крім того, віце-спікер Держдуми РФ Петро Толстой запропонував провести на Алясці референдум.
Російська імперія продала Аляску США у другій половині 19 століття.