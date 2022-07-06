РосЗМІ заявили про пожежу на нафтобазі в окупованому Донецьку
Середа, 6 липня 2022, 20:22
Російські ЗМІ з посиланням на кремлівських маріонеток в ОРДО повідомляють про пожежу на нафтобазі в окупованому Донецьку.
Джерело: ТАСС
Деталі: За деякими даними, горить нафтобаза у Кіровському районі Донецька на вул. Нафтовій.
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Окупанти назвали причиною пожежі "обстріл ЗСУ".
У соцмережах розміщено багато фотографій від різних користувачів.
Що передувало: 5 червня підконтрольні бойовикам телеграм-канали повідомили, що в окупованому Донецьку вибухнув склад боєприпасів, що його російські загарбники розмістили у "Камаз центрі" у Київському районі міста.
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