Між окупованим Мелітополем та Токмаком підірвали міст – глава ОВА

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив, що між окупованим Мелітополем та Токмаком підірвали міст.

Джерело: Старух у Telegram

Пряма мова: "Між Мелітополем та Токмаком "втомився" черговий міст. Новобогданівка – Троїцьке".

Деталі: Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого.

На початку травня мер міста Іван Федоров заявляв, що з Мелітополя виїхали понад 60% жителів.

Нагадаємо:

3 липня сили ССО повідомили, що невідомі підірвали залізничний міст між тимчасово окупованими Мелітополем та Токмаком. Вибух стався в окупованому селі Любимівка. Цією гілкою окупанти переганяли ешелони зі зброєю та військовою технікою на фронт.

2 липня під Мелітополем, завдяки партизанам, "випадково" зійшов з рейок бронепоїзд з боєприпасами.

У квітні на цій ділянці невідомими також був підірваний залізничний міст.

Читайте також: Про що мовчить Мелітополь: як місто живе в окупації