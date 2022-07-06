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Між окупованим Мелітополем та Токмаком підірвали міст – глава ОВА

Альона Мазуренко Середа, 6 липня 2022, 22:23
Між окупованим Мелітополем та Токмаком підірвали міст – глава ОВА
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив, що між окупованим Мелітополем та Токмаком підірвали міст. 

Джерело: Старух у Telegram

Пряма мова: "Між Мелітополем та Токмаком "втомився" черговий міст. Новобогданівка – Троїцьке".

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Деталі: Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого.

На початку травня мер міста Іван Федоров заявляв, що з Мелітополя виїхали понад 60% жителів.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 3 липня сили ССО повідомили, що невідомі підірвали залізничний міст між тимчасово окупованими Мелітополем та Токмаком. Вибух стався в окупованому селі Любимівка. Цією гілкою окупанти переганяли ешелони зі зброєю та військовою технікою на фронт.
  • 2 липня під Мелітополем, завдяки партизанам, "випадково" зійшов з рейок бронепоїзд з боєприпасами.
  • У квітні на цій ділянці невідомими також був підірваний залізничний міст.

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Теми: МелітопольокупаціявійнаЗапорізька область
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