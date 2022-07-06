Між окупованим Мелітополем та Токмаком підірвали міст – глава ОВА
Середа, 6 липня 2022, 22:23
Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив, що між окупованим Мелітополем та Токмаком підірвали міст.
Джерело: Старух у Telegram
Пряма мова: "Між Мелітополем та Токмаком "втомився" черговий міст. Новобогданівка – Троїцьке".
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Деталі: Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого.
На початку травня мер міста Іван Федоров заявляв, що з Мелітополя виїхали понад 60% жителів.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- 3 липня сили ССО повідомили, що невідомі підірвали залізничний міст між тимчасово окупованими Мелітополем та Токмаком. Вибух стався в окупованому селі Любимівка. Цією гілкою окупанти переганяли ешелони зі зброєю та військовою технікою на фронт.
- 2 липня під Мелітополем, завдяки партизанам, "випадково" зійшов з рейок бронепоїзд з боєприпасами.
- У квітні на цій ділянці невідомими також був підірваний залізничний міст.
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