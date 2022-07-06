Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Між окупованим Мелітополем та Токмаком підірвали міст – глава ОВА

Мазуренко Альона Середа, 6 липня 2022, 22:23
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив, що між окупованим Мелітополем та Токмаком підірвали міст. 

Джерело: Старух у Telegram

Пряма мова: "Між Мелітополем та Токмаком "втомився" черговий міст. Новобогданівка – Троїцьке".

Деталі: Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого.

На початку травня мер міста Іван Федоров заявляв, що з Мелітополя виїхали понад 60% жителів.

Нагадаємо: 

  • 3 липня сили ССО повідомили, що невідомі підірвали залізничний міст між тимчасово окупованими Мелітополем та Токмаком. Вибух стався в окупованому селі Любимівка. Цією гілкою окупанти переганяли ешелони зі зброєю та військовою технікою на фронт.
  • 2 липня під Мелітополем, завдяки партизанам, "випадково" зійшов з рейок бронепоїзд з боєприпасами.
  • У квітні на цій ділянці невідомими також був підірваний залізничний міст.

Читайте також: Про що мовчить Мелітополь: як місто живе в окупації

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МелітопольокупаціявійнаЗапорізька область
Головне сьогодні

Міністрам не вдалося вмовити Джонсона піти у відставку

Західна зброя нарешті потужно запрацювала на фронті – Зеленський

Захоплення Лисичанська стало важливим успіхом для РФ, але ситуація може скоро змінитися – західна розвідка

Духовенство УПЦ і ПЦУ узгодило "декларацію порозуміння"

ЗСУ відбили наступи ворога на Бахмутському напрямку - зведення Генштабу

Зеленський запевнив, що між ним і Генштабом немає непорозумінь

Усі новини...
Мелітополь
На військовій базі в Мелітополі загинуло понад 200 окупантів – мер
Мелітопольського аеродрому як військової бази окупантів уже не існує - мер
ЗСУ завдали десятків ударів та знищили військову базу росіян у Мелітополі – мер
Останні новини
06:09
Данілов: Росія тепер має сили атакувати тільки на одному напрямку фронту
05:18
Байден анулює статус Афганістану як основного союзника США поза НАТО
04:58
Херсонщина: В окупованому Скадовську прогриміли вибухи, є загиблі
04:16
ISW: Міноборони РФ вперше за 133 дні змовчало про "здобутки"
03:40
ЗСУ відбили наступ ворожої ДРГ на Херсонщині
02:42
Китай активізує операції з впливу на американських чиновників - розвідка США
02:00
ОК "Південь": Росія збільшила свою присутність в Чорному морі
00:50
Доба на Сумщині: Росіяни гатили з мінометів і "Градів"
00:31
Джонсон звільнив свого соратника й ексконкурента за лідерство в Консервативній партії
23:52
"Загострення путлєра": РФ хоче обговорити "неонацизм" на Радбезі ООН – Кислиця
Усі новини...