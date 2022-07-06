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В окупованому Лисичанську залишилося до 12 тисяч людей, їхня доля тяжка - Верещук

Валентина РоманенкоСереда, 6 липня 2022, 22:43
ІРИНА ВЕРЕЩУК, ФОТО GLOBAL IMAGES UKRAINE VIA GETTY IMAGES

У тимчасово окупованому місті Лисичанськ Луганської області залишилися до 12 тисяч людей.

Джерело: віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Якщо ви говорите про Лисичанськ, то там залишилося 10-12 тисяч людей. Більшості вдалося евакуюватися, і я мушу визнати, в них була можливість евакуюватися. Там залишилися люди, які з певних причин, я не буду зараз давати оцінок, але і об’єктивних, і, напевно, часто і суб’єктивних, залишилися.

І те, що зараз з ними відбувається, на жаль, це той сумний наслідок, коли люди не чули і не слухали владу, коли ми казали і влаштовували їм можливості для евакуації".

Деталі: За словами Верещук, доля мешканців Лисичанська, які залишилися, важка. Росіяни забирають їх у фільтраційні табори, проводять прискіпливу перевірку на предмет патріотичності чи належності до ЗСУ, б'ють і катують.

"Чи родичі воювали, чи в ТрО, чи татуювання є, чи ще щось, чи навіть відео, чи пост у Facebook, що б близько нагадувало про українську позицію", - зазначила міністерка.

Вона вкотре наголосила на важливості евакуації з територій, яким загрожує окупація, коли вона можлива.

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Також Верещук закликала мешканців не вірити окупантам і не повертатися до Маріуполя, тим паче з маленькими дітьми.

Що передувало: 3 липня Генштаб повідомив, що після важких боїв Сили оборони України відійшли від займаних позицій і рубежів у Лисичанську Луганської області.

Теми: Лисичанськокупація
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