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ЗСУ відбили наступ ворожої ДРГ на Херсонщині – ОК "Південь"

Анастасія Калатур, Олена РощінаЧетвер, 7 липня 2022, 03:40
ЗСУ відбили наступ ворожої ДРГ на Херсонщині – ОК Південь
ФОТО: GETTY

6 липня російські військові намагалися прорватися в тил українських захисників у районі Добрянки та здійснити штурм у напрямку Миролюбівки Херсонської області – безуспішно.

Джерело: ОК "Південь"

Пряма мова: "У районі Добрянки диверсійно-розвідувальна група до 10 осіб ранком (6 липня) здійснила спробу проходу в тил наших підрозділів. Втративши 5 "рашистів" вбитими і одного пораненим, відійшла назад. 

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А в другій половині дня противник силами до стрілецького взводу здійснив спробу штурмових дій у напрямку Миролюбівки, поблизу Добрянки. Успіху не мав, відступив". 

Деталі: На півдні ЗСУ знищили 38 росіян, один танк Т-62, два мінометні комплекси 120-го калібру "Сані", дві одиниці броньованої та чотири - автомобільної техніки.

Також ліквідовані три  склади боєприпасів на Миколаївщині та один склад пально-мастильних матеріалів в Херсоні.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Російська армія захопила значну частину Херсонської області, однак контроль над населеними пунктами Добрянка, Нововознесенське і Трудолюбівка втратила на початку квітня.

Теми: Херсонська областьвійнаРосія
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