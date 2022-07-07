ЗСУ відбили наступ ворожої ДРГ на Херсонщині – ОК "Південь"

6 липня російські військові намагалися прорватися в тил українських захисників у районі Добрянки та здійснити штурм у напрямку Миролюбівки Херсонської області – безуспішно.

Джерело: ОК "Південь"

Пряма мова: "У районі Добрянки диверсійно-розвідувальна група до 10 осіб ранком (6 липня) здійснила спробу проходу в тил наших підрозділів. Втративши 5 "рашистів" вбитими і одного пораненим, відійшла назад.

А в другій половині дня противник силами до стрілецького взводу здійснив спробу штурмових дій у напрямку Миролюбівки, поблизу Добрянки. Успіху не мав, відступив".

Деталі: На півдні ЗСУ знищили 38 росіян, один танк Т-62, два мінометні комплекси 120-го калібру "Сані", дві одиниці броньованої та чотири - автомобільної техніки.

Також ліквідовані три склади боєприпасів на Миколаївщині та один склад пально-мастильних матеріалів в Херсоні.

Нагадаємо: Російська армія захопила значну частину Херсонської області, однак контроль над населеними пунктами Добрянка, Нововознесенське і Трудолюбівка втратила на початку квітня.