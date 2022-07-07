Херсонщина: В окупованому Скадовську прогриміли вибухи, є загиблі

В окупованому Скадовську (Херсонська область) 6 липня пролунали вибухи - одна людина загинула, четверо поранених, серед них дитина.

Джерело: голова Скадовської міської ради Олександр Яковлєв та місцеві у "Суспільне"

Пряма мова: "Одна людина загинула, четверо поранених, серед них дитина. Можливо, є ще постраждалі, але більше ніхто не звертався по допомогу. Будинок сильно пошкоджено, зруйнований дах, стіну сильно пошкодило, вибило вікна".

Деталі: За словами місцевих жителів, три ракети полетіли в північну сторону міста. Потім пролунали декілька вибухів, у повітрі було видно клубки диму від розірваних ракет. Потім два гучні вибухи й одразу пішов дим зі сторони міста та за містом.

Що передувало: 22 червня вналідок обстрілу морського порту в Скадовську загинув місцевий житель Дмитро Мотрюк.