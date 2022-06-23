Обстріл Скадовського морського порту: загинув місцевий житель
Четвер, 23 червня 2022, 12:32
Вналідок обстрілу 22 червня морського порту в захопленому росіянами Скадовську загинув місцевий житель.
Джерело: міський голова Скадовська Олександр Яковлєв
Пряма мова: "Маю сумну звістку. Загинув скадовчанин Дмитро Мотрюк, який в цей час був неподалік. Співчуття родині загиблого".
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Деталі: За словами мера, руйнування інфраструктури не сталося.
Він закликав скадовчан бути обережними, не знаходитися в районі порту та біля скупчення військових.