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Обстріл Скадовського морського порту: загинув місцевий житель

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 червня 2022, 12:32

Вналідок обстрілу 22 червня морського порту в захопленому росіянами Скадовську загинув місцевий житель.

Джерело: міський голова Скадовська Олександр Яковлєв

Пряма мова: "Маю сумну звістку. Загинув скадовчанин Дмитро Мотрюк, який в цей час був неподалік. Співчуття родині загиблого".

Деталі: За словами мера, руйнування інфраструктури не сталося.

Він закликав скадовчан бути обережними, не знаходитися в районі порту та біля скупчення військових.

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Теми: Скадовськвійна
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