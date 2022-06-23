Обстріл Скадовського морського порту: загинув місцевий житель

Вналідок обстрілу 22 червня морського порту в захопленому росіянами Скадовську загинув місцевий житель.

Джерело: міський голова Скадовська Олександр Яковлєв

Пряма мова: "Маю сумну звістку. Загинув скадовчанин Дмитро Мотрюк, який в цей час був неподалік. Співчуття родині загиблого".

Деталі: За словами мера, руйнування інфраструктури не сталося.

Він закликав скадовчан бути обережними, не знаходитися в районі порту та біля скупчення військових.