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Російські біржі праці почали набирати охочих на війну в Україну

"Українська правда"Четвер, 7 липня 2022, 11:26
Російські біржі праці почали набирати охочих на війну в Україну
Фото Генштабу ЗСУ

В Росії почали шукати громадян для відправки на війну в Україну через державні біржі праці, зокрема, портал "Робота Росії"  у червні займався пошуком понад 22,2 тис. військовослужбовців.

Джерело: російське видання "Важливі історії"

Дослівно "Важливі історії": За нашими оцінками, у середині червня через держспортал "Робота Росії" влада шукала понад 22,2 тис. військовослужбовців. Опитані редакцією експерти вважають, що ці цифри побічно свідчать як про втрати російської армії, так і про загальну проблему із набором за контрактом".

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Деталі: За інформацією видання, 74-а окрема мотострілецька бригада з Кемеровської області хоче найняти 187 осіб, переважно водіїв та стрільців. У середині травня 485 військовослужбовців бригади загинули, намагаючись форсувати річку Сіверський Донець.

Шукають поповнення й підрозділи, які можуть бути причетні до воєнних злочинів у Бучі. Так, псковські десантники (104 гвардійський десантно-штурмовий полк, в/ч № 32515) набирають 300 осіб. У 64-ту мотострілецьку бригаду з Хабаровського краю (в/ч № 51460) шукають 356 осіб, що можна порівняти з чисельністю одного батальйону (всього в бригаді їх має бути три).

У підрозділі виданню підтвердили, що нових людей відправлять на війну в Україну. Там говорять, що укладають контракт лише за готовності їхати на війну.

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Найбільше, 1270 осіб, шукає 37-та мотострілецька бригада з Бурятії. Цей російських регіон посідає друге місце за кількістю смертей військовослужбовців.

Що було раніше: За даними Генштабу ЗСУ, з початку військової агресії російська армія в Україні вже втратила близько 36 650 чоловік особового складу.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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