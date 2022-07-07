Росіяни влучили ракетою у порожній корабель – ОК "Південь"
Одна з ракет, яку росіяни випустили по Одещині 7 липня, влучила в порожній танкер "Millennial Spirit" під прапором Молдови, який дрейфує в територіальному морі.
Джерело: речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук з посиланням на офіційне повідомлення ОК "Південь" у Telegram
Дослівно ОК "Південь": "Під час чергового авіаційного удару по Одещині з літака Су-30 випущено 2 ракети Х-31. Одна влучила в танкер "Millennial Spirit" під прапором Молдови, який дрейфує в територіальному морі без екіпажу із залишками дизпалива на борту".
Деталі: Повідомляється, що на судні можуть горіти залишки вантажу.
В ОК "Південь" нагадали, що танкер був обстріляний російськими військовими кораблями в Чорному морі на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.
На момент першого влучання в судно на ньому перебувало понад 500 тонн дизпалива.
Через блокаду росіянами судноплавства танкер вже 4 місяці дрейфує в морі без екіпажу.
За даними ОК "Південь", друга ракета самоліквідувалася над морем.
Передісторія:
- На світанку 7 липня російські загарбники завдали ракетних ударів по Одеській області та острову Зміїний.