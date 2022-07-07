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Росіяни влучили ракетою у порожній корабель – ОК "Південь"

Ірина БалачукЧетвер, 7 липня 2022, 13:20
Росіяни влучили ракетою у порожній корабель – ОК Південь
Російська ракета Х-31. Фото argumenti.ru

Одна з ракет, яку росіяни випустили по Одещині 7 липня, влучила в порожній танкер "Millennial Spirit" під прапором Молдови, який дрейфує в територіальному морі.

Джерело: речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук з посиланням на офіційне повідомлення ОК "Південь" у Telegram

Дослівно ОК "Південь": "Під час чергового авіаційного удару по Одещині з літака Су-30 випущено 2 ракети Х-31. Одна влучила в танкер "Millennial Spirit" під прапором Молдови, який дрейфує в територіальному морі без екіпажу із залишками дизпалива на борту".

Деталі: Повідомляється, що на судні можуть горіти залишки вантажу.

В ОК "Південь" нагадали, що танкер був обстріляний російськими військовими кораблями в Чорному морі на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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На момент першого влучання в судно на ньому перебувало понад 500 тонн дизпалива.

Через блокаду росіянами судноплавства танкер вже 4 місяці дрейфує в морі без екіпажу.

За даними ОК "Південь", друга ракета самоліквідувалася над морем.

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Теми: Чорне моревійна
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