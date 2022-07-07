Росіяни вдарили ракетами по Одещині і Зміїному
Четвер, 7 липня 2022, 08:39
На світанку 7 липня російські загарбники завдали ракетних ударів по Одеській області та острову Зміїний.
Джерело: речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram
Пряма мова Братчука: "Одещина. На світанні двома ракетами ворог атакував один з районів області. Вражено два сільгоспангари, знищено 35 т зерна".
Деталі: За попередніми даними, жертв немає.
Також двома ракетами окупанти суттєво пошкодили причал о. Зміїного.
Передісторія:
- 30 червня російські окупанти втекли з острова Зміїного після того, як українські захисники завдали по острову низку ударів, в тому числі і з української гаубиці "Богдана".
- Пізніше російська влада заявила, що нібито "завершила виконання завдань на острові Зміїному" і "як жест доброї волі" вивела гарнізон, який там перебував.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як виганяли окупантів зі Зміїного.
- 4 липня стало відомо, що на Зміїний доставили український прапор.
ВІДЕО ДНЯ