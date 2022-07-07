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Росіяни вдарили ракетами по Одещині і Зміїному

Ірина БалачукЧетвер, 7 липня 2022, 08:39
Росіяни вдарили ракетами по Одещині і Зміїному
ОСТРІВ ЗМІЇНИЙ 30 ЧЕРВНЯ, ФОТО MAXAR TECHNOLOGIES/TWITTER

На світанку 7 липня російські загарбники завдали ракетних ударів по Одеській області та острову Зміїний.

Джерело: речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram

Пряма мова Братчука: "Одещина. На світанні двома ракетами ворог атакував один з районів області. Вражено два сільгоспангари, знищено 35 т зерна".

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Деталі: За попередніми даними, жертв немає.

Також двома ракетами окупанти суттєво пошкодили причал о. Зміїного.

Передісторія:

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Теми: Одеська областьвійнаЗміїний
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