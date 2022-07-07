Росіяни вдарили ракетами по Одещині і Зміїному

На світанку 7 липня російські загарбники завдали ракетних ударів по Одеській області та острову Зміїний.

Джерело: речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram

Пряма мова Братчука: "Одещина. На світанні двома ракетами ворог атакував один з районів області. Вражено два сільгоспангари, знищено 35 т зерна".

Деталі: За попередніми даними, жертв немає.

Також двома ракетами окупанти суттєво пошкодили причал о. Зміїного.

Передісторія:

30 червня російські окупанти втекли з острова Зміїного після того, як українські захисники завдали по острову низку ударів, в тому числі і з української гаубиці "Богдана".

Пізніше російська влада заявила, що нібито "завершила виконання завдань на острові Зміїному" і "як жест доброї волі" вивела гарнізон, який там перебував.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як виганяли окупантів зі Зміїного.

4 липня стало відомо, що на Зміїний доставили український прапор.