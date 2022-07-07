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СБУ на Львівщині схопила злочинців, які "заробляли" мільйони на схемах розмитнення

"Українська правда"Четвер, 7 липня 2022, 13:34
СБУ на Львівщині схопила злочинців, які заробляли мільйони на схемах розмитнення
Фото СБУ

СБУ знешкодила групу ділків на Львівщині, які організували схему незаконного розмитнення імпортних автомобілів і заробляли на ній мільйони.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Через цю схему на територію нашої країни заїхало понад 40 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією. До складу угруповання входили посадовці Львівської митниці, троє брокерів та громадянин однієї з країн ЄС.

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Деталі: Ділкам платили хабарі за створення "зеленого коридору" на в’їзд автомобілів і за підробку документів, щоб стати на облік без попереднього зняття з іноземної реєстрації.

 

У затриманих знайшли "чорну бухгалтерію" з доказами протиправної діяльності та готівку на суму 1,2 млн грн.

Що було раніше: Служба безпеки України знешкодила організоване угруповання, яке займалось протиправною легалізацією іноземців у нашій державі. Незаконну діяльність організував заступник начальника Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області.

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Теми: СБУЛьвівщина
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