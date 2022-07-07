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Окупанти вдарили по центру Краматорська, є жертви – мер

"Українська правда"Четвер, 7 липня 2022, 15:37
Фото Павла Кириленка у Facebook

Окупанти нанесли ракетний удар по центу Краматорська на Донеччині, відомо про 1 загиблого та 6 поранених.

Джерело: міський голова Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook, начальник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Гончаренка: "Авіаракетний удар по центральній частині Краматорська. Є жертви".

Пряма мова Кириленка: "Достеменно відомо про 1 загиблого і 6 поранених, однак ці цифри ще можуть змінитися. Від удару постраждали 6 будівель, у тому числі готель і житлова багатоповерхівка".

Деталі: Наразі влада з’ясовує наслідки удару, у місті працюють рятувальні служби.

Що було раніше: 3 липня внаслідок обстрілу Краматорська на Донеччині було поранено жінку, пошкоджено будинки і школу.

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Теми: війнаКраматорськ
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