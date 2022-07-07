Окупанти вдарили по центру Краматорська, є жертви – мер

Окупанти нанесли ракетний удар по центу Краматорська на Донеччині, відомо про 1 загиблого та 6 поранених.

Джерело: міський голова Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook, начальник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Гончаренка: "Авіаракетний удар по центральній частині Краматорська. Є жертви".

Росіяни вдарили ракетою по центру Краматорська – щонайменше 1 людина загинула, 6 – поранені. Відео з Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка pic.twitter.com/ST4kl1MRep July 7, 2022

Пряма мова Кириленка: "Достеменно відомо про 1 загиблого і 6 поранених, однак ці цифри ще можуть змінитися. Від удару постраждали 6 будівель, у тому числі готель і житлова багатоповерхівка".

Деталі: Наразі влада з’ясовує наслідки удару, у місті працюють рятувальні служби.

Що було раніше: 3 липня внаслідок обстрілу Краматорська на Донеччині було поранено жінку, пошкоджено будинки і школу.