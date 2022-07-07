Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Олена Зеленська з’явилася на обкладинці "Time" зі своєю історією

Олена РощінаЧетвер, 7 липня 2022, 14:41
Олена Зеленська, фото Олександра Чекменьова для TIME

Перша леді України Олена Зеленська потрапили на обкладинку "Time", відомий американський журнал опублікував її історію проживання війни.

Джерело: Time

Деталі: У травні президент України Володимир Зеленський вдруге потрапив на обкладинку Time, а тепер журнал присвятив матеріал його дружині.

Олена Зеленська на обкладинці Time
Олена Зеленська на обкладинці Time
Фото з Facebook "Time"

20 червня Олена Зеленська говорила виданню про травму війни, яку переживають українці, і свої намагання допомогти їм подолати таку травму.

"Time" пише, що Зеленська й сама переживає травму війни: для неї вона почалася на світанку 24 лютого.

У ніч перед вторгненням Росії в Україну перша леді записала собі підготувати "тривожну валізу" для родини, але так і не дійшла до цього. Не зробив цього і її чоловік: Володимир Зеленський бачив звіти розвідки, але не вірив, що росіяни наважаться на напад.

Початок війни змусив родину Зеленських розділитися: президент залишився в Києві керувати країною, а його дружина переховувалася з двома дітьми.

ВІДЕО ДНЯ

Дружина президента не хотіла їхати, але небезпека не залишала вибору їй, 9-річному сину Кирилу й 17-річній дочці Олександрі.

Західні спецслужби попередили Зеленського, що росіяни мають на меті вбити або захопити його. Президент говорив, що ворог позначив його як мішень №1, а його сім’ю – як мішень №2.

Зеленська з дітьми не виїхала з країни і не ховалася в підземному "бункері", вони залишилися в Україні, але мусили переїжджати. Щоб мінімізувати ризик вбивства, Зеленській та її дітям довелося вийти з мережі. Вони не могли взяти з собою мобільні пристрої або увійти в облікові записи в соцмережах, за допомогою яких можна було їх відстежити. 

З міркувань безпеки родині не дозволили спілкуватися з президентом по відеозв'язку. Тижнями вони спілкувалися лише по захищених телефонних лініях, про які потрібно було домовитися заздалегідь. Але діти багато бачили батька по телебаченню.

З часом протоколи безпеки пом’якшилися, родині дозволили отримати доступ до Інтернету. 

За словами Зеленської, невизначеність породила звичку максимально використовувати зручності в тих місцях, де вони були, "тому що ти не знаєш, коли ще встигнеш і коли наступного разу потрапиш у нормальний душ".

Проєкти Зеленської з покращення освіти та охорони здоров’я країни були припинені, як і її кар’єра сценариста. В оточенні солдатів вона рідко була впевнена, де ночуватиме тієї чи іншої ночі.

Але за 10 тижнів після вторгнення Зеленська вийшла зі сховку й присвятила себе допомозі країні впоратися з травмами, як колективними, так і особистими, пише видання.

8 травня, у День матері, Зеленська зустрілася з Джилл Байден, першою леді США, у школі на заході України, яку перетворили на притулок для сімей переміщених осіб. Поява стала для Зеленської початком нового амплуа. Відтоді вона стала активним і помітним прихильником захисту України на міжнародній арені. 

Як зазначає Time, після більш ніж двох місяців переховування Зеленська надолужує згаяне. Її дні насичені виступами, зустрічами, панельними дискусіями та інтерв’ю.

Значна частина роботи першої леді зосереджена на розширенні можливостей організацій, які спеціалізуються на лікуванні травм, і зв’язку їх із державними установами, які можуть полегшити догляд за людьми, які цього потребують.

У травні Зеленська запустила ініціативу з психологічної підтримки українців. Зараз вона почала навчання психологів-консультантів, створила гарячі лінії з питань психічного здоров’я та залучала іноземних експертів для надання клінічної підтримки.

"Time" зазначає, що психологічні наслідки війни величезні. За оцінками Міністерства охорони здоров’я України, 15 мільйонів людей – майже третина населення – ймовірно потребують психіатричної допомоги. Близько 8 мільйонів були переміщені через війну. Кількість військовослужбовців зросла приблизно втричі з початку вторгнення до понад 700 000 осіб – і багато з них, ймовірно, зазнають травми під час служби. 

"Це може мати величезні наслідки для країни, якщо ми закінчимо посттравматичним стресом, який не лікуємо після війни", – сказала Зеленська в інтерв’ю TIME

Теми: ЗеленськийвійнаЗМІ
Головне сьогодні

Зеленський: Хай кожен російський капітан бачить український прапор на Зміїному

Канада готує виняток із санкцій для "Газпрому" всупереч пропозиціям Києва – джерела

фото, відеоПутін на 134-й день війни вирішив "залякати" Україну: "Ми всерйоз ще нічого не починали"

фотоСпецоперація "Зміїний": ССО розповіли ексклюзивні подробиці висадки на острів

ЗСУ жорстко придушили спробу наступу ворога на Слов'янському напрямку - зведення Генштабу

У Білорусі вже прямо погрожують напасти на Польщу в разі "провокацій Заходу"

Усі новини...
Зеленський
Джонсон після заяви про відставку планує розмову з Зеленським - ЗМІ
Західна зброя нарешті потужно запрацювала на фронті – Зеленський
Зеленський запевнив, що між ним і Генштабом немає непорозумінь
Останні новини
23:46
У Литві несподівано відбулися повітряні навчання, які налякали місцевих мешканців
23:38
Путін хоче прирівняти бойовиків ОРДЛО у статусі до військових РФ
23:18
Зеленський: Хай кожен російський капітан бачить український прапор на Зміїному
22:58
Росіяни звинувачують у "хлопках" на окупованій Луганщині місцеве населення – Гайдай
22:55
Тиждень візового режиму з РФ: жоден з росіян не подав документи - МЗС
22:46
Румунія тепер може постачати газ Молдові та Україні – прем'єр
22:36
Залужний зустрівся із колегою з Британії: говорили про майбутні операції
22:22
Економічні новини 7 липня: ринки реагують на відставку Джонсона, міжнародні резерви України знижуються
22:19
У ЄС бачать ознаки нової хвилі коронавірусу
22:19
Експерти про відбудову України: Призначення обраного керівника САП буде дуже хорошим сигналом
Усі новини...