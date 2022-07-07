Олена Зеленська з’явилася на обкладинці "Time" зі своєю історією

Перша леді України Олена Зеленська потрапили на обкладинку "Time", відомий американський журнал опублікував її історію проживання війни.

Джерело: Time

Деталі: У травні президент України Володимир Зеленський вдруге потрапив на обкладинку Time, а тепер журнал присвятив матеріал його дружині.

20 червня Олена Зеленська говорила виданню про травму війни, яку переживають українці, і свої намагання допомогти їм подолати таку травму.

"Time" пише, що Зеленська й сама переживає травму війни: для неї вона почалася на світанку 24 лютого.

У ніч перед вторгненням Росії в Україну перша леді записала собі підготувати "тривожну валізу" для родини, але так і не дійшла до цього. Не зробив цього і її чоловік: Володимир Зеленський бачив звіти розвідки, але не вірив, що росіяни наважаться на напад.

Початок війни змусив родину Зеленських розділитися: президент залишився в Києві керувати країною, а його дружина переховувалася з двома дітьми.

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Дружина президента не хотіла їхати, але небезпека не залишала вибору їй, 9-річному сину Кирилу й 17-річній дочці Олександрі.

Західні спецслужби попередили Зеленського, що росіяни мають на меті вбити або захопити його. Президент говорив, що ворог позначив його як мішень №1, а його сім’ю – як мішень №2.

Зеленська з дітьми не виїхала з країни і не ховалася в підземному "бункері", вони залишилися в Україні, але мусили переїжджати. Щоб мінімізувати ризик вбивства, Зеленській та її дітям довелося вийти з мережі. Вони не могли взяти з собою мобільні пристрої або увійти в облікові записи в соцмережах, за допомогою яких можна було їх відстежити.

З міркувань безпеки родині не дозволили спілкуватися з президентом по відеозв'язку. Тижнями вони спілкувалися лише по захищених телефонних лініях, про які потрібно було домовитися заздалегідь. Але діти багато бачили батька по телебаченню.

З часом протоколи безпеки пом’якшилися, родині дозволили отримати доступ до Інтернету.

За словами Зеленської, невизначеність породила звичку максимально використовувати зручності в тих місцях, де вони були, "тому що ти не знаєш, коли ще встигнеш і коли наступного разу потрапиш у нормальний душ".

Проєкти Зеленської з покращення освіти та охорони здоров’я країни були припинені, як і її кар’єра сценариста. В оточенні солдатів вона рідко була впевнена, де ночуватиме тієї чи іншої ночі.

Але за 10 тижнів після вторгнення Зеленська вийшла зі сховку й присвятила себе допомозі країні впоратися з травмами, як колективними, так і особистими, пише видання.

8 травня, у День матері, Зеленська зустрілася з Джилл Байден, першою леді США, у школі на заході України, яку перетворили на притулок для сімей переміщених осіб. Поява стала для Зеленської початком нового амплуа. Відтоді вона стала активним і помітним прихильником захисту України на міжнародній арені.

Як зазначає Time, після більш ніж двох місяців переховування Зеленська надолужує згаяне. Її дні насичені виступами, зустрічами, панельними дискусіями та інтерв’ю.

Значна частина роботи першої леді зосереджена на розширенні можливостей організацій, які спеціалізуються на лікуванні травм, і зв’язку їх із державними установами, які можуть полегшити догляд за людьми, які цього потребують.

У травні Зеленська запустила ініціативу з психологічної підтримки українців. Зараз вона почала навчання психологів-консультантів, створила гарячі лінії з питань психічного здоров’я та залучала іноземних експертів для надання клінічної підтримки.

"Time" зазначає, що психологічні наслідки війни величезні. За оцінками Міністерства охорони здоров’я України, 15 мільйонів людей – майже третина населення – ймовірно потребують психіатричної допомоги. Близько 8 мільйонів були переміщені через війну. Кількість військовослужбовців зросла приблизно втричі з початку вторгнення до понад 700 000 осіб – і багато з них, ймовірно, зазнають травми під час служби.

"Це може мати величезні наслідки для країни, якщо ми закінчимо посттравматичним стресом, який не лікуємо після війни", – сказала Зеленська в інтерв’ю TIME