Зеленський з'явився на обкладинці травневого випуску журналу Time

Президент України Володимир Зеленський знову потрапив на обкладинку відомого американського журналу Time.

Джерело: сайт та соцмережі видання

Деталі: Журнал містить статтю "Всередині світу Зеленського" журналіста Саймона Шустера, який провів 2 тижні в квітні 2022 року в Офісі президента на Банковій, спілкувався з Зеленським та його оточенням.

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Дослівно: "Моє прохання стосувалося не просто можливості поставити запитання президенту. Я хотів побачити війну так, як переживають її він і його команда. Протягом двох тижнів у квітні мені дозволили це зробити у резиденції на Банковій, стежити за їхнім розпорядком і крутитися в кабінетах, де вони зараз живуть і працюють…

Його місія (Зеленського) – зробити так, щоб вільний світ переживав цю війну так, як це переживає Україна: як питання власного виживання. Здається, йому це вдається...

...він не шкодує про свій вибір (йти в президенти -ред.), навіть з огляду на війну. "Ні на секунду", — сказав він мені в президентській резиденції. Він не знає, чим закінчиться війна і як історія опише його місце в ній. Наразі він знає лише, що Україні потрібен президент воєнного часу. І саме цю роль він збирається зіграти".

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Що передувало: У грудні 2019 року президент України вперше потрапив на обкладинку журналу Time (міжнародну). Такої честі удостоївся Володимир Зеленський. Матеріал про нього теж писав Саймон Шустер. Стаття називалася "Людина на роздоріжжі. Український президент Володимир Зеленський про те, як бути між Путіним і Трампом".

У березні 2022 року Time теж присвятив обкладинку Україні. На ній було вміщено зображення кольорів українського прапора і слова президента Володимира Зеленського, сказані під час промови в Європарламенті 1 березня: "Життя переможе смерть, а світ – темряву".