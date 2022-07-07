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В Україні працюють 9 установок HIMARS та аналогічних систем від США і союзників - Данілов

"Європейська правда"Четвер, 7 липня 2022, 15:08
В Україні працюють 9 установок HIMARS та аналогічних систем від США і союзників - Данілов
HIMARS

Україна отримала від США й союзників 9 ракетних систем HIMARS і аналогічних комплексів, але для контрнаступу потребує ще десятки одиниць.

Про це The Wall Street Journal розповів секретар РНБО Олексій Данілов, пише "Європейська правда".

Данілов зазначив, що надходження американських ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS) минулого місяця дозволило Україні точно вражати російські цілі за лінією фронту, які раніше були поза досяжністю української зброї.

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Він розповів, що наразі дев’ять мобільних установок HIMARS і подібних систем залпового вогню, наданих США та їхніми союзниками, діють в Україні. За його словами, росіяни "беззахисні перед ними". 

Водночас Данилов зауважив, що Україні будуть потрібні ще десятки установок HIMARS, щоб змінити хід бойових дій на сході України. Поки що, за його словами, Україна змушена вести оборонну війну.

23 червня Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового траншу військової допомоги на суму $450 мільйонів, який включав нові реактивні системи залпового вогню HIMARS.

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Повідомлялося, що РСЗВ надають з політичним зобов'язанням не застосовувати цю зброю по цілях на території Росії.

Теми: війна
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