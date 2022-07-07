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У Білорусі вже прямо погрожують напасти на Польщу в разі "провокацій Заходу"

"Європейська правда"Четвер, 7 липня 2022, 17:17
Руслан Косигін скринншот

Заступник начальника Генерального штабу збройних сил Білорусі генерал-майор Руслан Косигін заявив, що в разі "провокацій Заходу" білоруські сили завдадуть ударів насамперед по інфраструктурі Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.

"Територія Польщі, як, однак, і країни Балтії, перетворюється на полігон, на території якого США планують розв'язати в Європі ще один кривавий конфлікт проти Російської Федерації та її союзників", – заявив Косигін.

Він вказав на проведення військових навчань, а також "спроби окремих польських політиків ініціювати повернення так званих споконвічно польських земель, під якими маються на увазі західні регіони України та Білорусі".

Це все заступник начальника Генштабу ЗС Білорусі назвав "підготовкою до ведення воєнних дій на східному напрямі" на тлі "деградації країн Західної Європи та фактичної втрати ними самостійності в ухваленні рішень".

"Водночас – і це треба розуміти передусім польському керівництву – у разі початку конфлікту територія Польщі з її військовою інфраструктурою стає першочерговим об'єктом удару, а саме центри ухвалення рішень, елементи системи управління, пункти постійної дислокації національних збройних сил, арсенали та бази, а також критично важливі об'єкти їхньої економіки та транспортної інфраструктури", – сказав Косигін.

Він підсумував, що "на Заході повинні чітко розуміти, що наша відповідь на будь-які озброєні провокації однозначно буде адекватною і жорсткою".

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Раніше самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що не хоче воювати проти України, і нібито це Київ зацікавлений у прямому вступі Білорусі у війну.

Лукашенко також звинуватив Україну в запуску ракет по території Білорусі та наказав своїм військовим "взяти під приціл" центри ухвалення рішень у столицях противників Мінська.

Читайте також: Досить симуляції. Чому Україна має розірвати відносини з Білоруссю Лукашенка.

Теми: Білорусь
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