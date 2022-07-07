Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Звільнили з полону неповнолітнього сина голови Запорізької РДА

Валентина РоманенкоЧетвер, 7 липня 2022, 20:52
Звільнили з полону неповнолітнього сина голови Запорізької РДА
Олег і Владислав Буряки. фото - Save Vlad Buryak

З російського полону звільнили сина голова Запорізької райдержадміністрації Олега Буряка.

Джерело: Facebook-сторінка Save Vlad Buryak

Дослівно: "Серед новинних зведень війни та всіх жахіть, що тривають в Україні маємо одну добру новину: Владислав Буряк нарешті звільнений з полону!

Реклама:

Нині він з батьком прямує в безпечне місце".

Деталі: Оприлюднено також відповідне фото. Дата звільнення та інші подробиці не повідомляються.

Що передувало: У квітні Олег Буряк заявив, що його сина викрали на російському блокпості у Василівці під час руху евакуаційної автоколони, яка йшла з Мелітополя до Запоріжжя.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаЗапорізька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
війна
Від початку доби на фронті було 30 зіткнень – зведення Генштабу
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У "пресслужбі" Пригожина заявили, що його поховали в закритому форматі. РосЗМІ публікують фото
Останні новини
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
09:58
Росія знову не пустила представників МАГАТЕ на теплоелектростанцію біля ЗАЕС
09:57
У Росії надумали імпортувати з Ірану курячі яйця
09:54
Як родина Злочевського будує новий бізнес на нерухомості й рятує старий від кримінальних справ
09:51
Із Латвії мають видворити понад тисячу громадян Росії
Усі новини...
Реклама: