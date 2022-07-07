Звільнили з полону неповнолітнього сина голови Запорізької РДА
Четвер, 7 липня 2022, 20:52
З російського полону звільнили сина голова Запорізької райдержадміністрації Олега Буряка.
Джерело: Facebook-сторінка Save Vlad Buryak
Дослівно: "Серед новинних зведень війни та всіх жахіть, що тривають в Україні маємо одну добру новину: Владислав Буряк нарешті звільнений з полону!
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Нині він з батьком прямує в безпечне місце".
Деталі: Оприлюднено також відповідне фото. Дата звільнення та інші подробиці не повідомляються.
Що передувало: У квітні Олег Буряк заявив, що його сина викрали на російському блокпості у Василівці під час руху евакуаційної автоколони, яка йшла з Мелітополя до Запоріжжя.
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