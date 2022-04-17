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Окупанти викрали неповнолітнього сина голови Запорізької РДА

Катерина ТищенкоНеділя, 17 квітня 2022, 18:34
Окупанти викрали неповнолітнього сина голови Запорізької РДА
Олег Буряк, фото Запорізької РДА

Голова Запорізької райдержадміністрації Запорізької області Олег Буряк заявив, що його сина викрали на російському блокпості у Василівці під час руху евакуаційної автоколони, яка йшла з Мелітополя до Запоріжжя.

Джерело: Буряк у коментарі Укрінформу

Пряма мова: "Це сталося 8 квітня о 11:22 на блокпосту у Василівці. Мій 16-річний син їхав в машині з двома знайомими жінками та трьома малолітніми дітьми. Всі їхали до Запоріжжя. Колону автомобілів зупинили російські військові та почали підходити до кожної, аби перевірити, хто та куди їде. Вони побачили в мого сина телефон та витягли його з машини".

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Деталі: За його словами, машину тримали на блокпосту три години, потім всіх відпустили, окрім 16-річного Влада. Знайомі розповіли, що вони благали відпустити хлопця.

"В них (військових - ред.) є планшети і вони знайшли, що я є батьком хлопця. Весь цей час ми намагалися вирішити питання самостійно, але не вийшло", - наголосив голова РДА.

Теми: Запорізька область
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