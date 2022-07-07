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Мера Куп’янська, який зрадив Україну, росіяни арештували - голова ОДА

Валентина РоманенкоЧетвер, 7 липня 2022, 21:43
Мера Куп’янська, який зрадив Україну, росіяни арештували - голова ОДА

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни заарештували міського голову Куп’янська Геннадія Мацегору, який раніше зрадив Україну.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Мацегора перейшов на бік ворога в перші же дні війни та усіляко сприяв російським окупантам у Куп'янську. Забезпечував їх транспортом, житлом, пальним та їжею. І зараз, вочевидь, став їм уже непотрібний.

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Як бачимо, на зрадників у будь-якому разі не чекає нічого хорошого, адже вони не потрібні й самим росіянам. Для окупантів це уже стало системою. Спочатку вони використовують зрадників та їхній ресурс, а згодом їх прибирають.

Вкотре наголошую - добровільна співпраця з ворогом це тяжкий злочин, за який чекає невідворотне покарання".

Деталі: В лютому Харківська обласна прокуратура повідомила Мацегорі про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та у державній зраді.

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Теми: Харківська областьвійна
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