В ОП відреагували на заяву Путіна про “війну Заходу до останнього українця”

Заява президента РФ Володимира Путіна про "війну до останнього українця" є ще одним доказом продуманого російського геноциду – про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Джерело: Подоляк у Twitter

Дослівно: Немає жодного плану "колективного Заходу". Лише конкретна z-армія увійшла в суверенну Україну, обстрілює міста і вбиває мирних громадян. Усе інше – примітивна пропаганда. Тому мантра пана Путіна про "війну до останнього українця" – іще один доказ продуманого російського геноциду".

Що передувало: 7 липня Путін традиційно намагався залякати Україну і розповідав про "загниваючий" Захід. Він заявив, що "Захід хоче воювати з нами (тобто з РФ) до останнього українця".