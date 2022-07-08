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В ОП відреагували на заяву Путіна про “війну Заходу до останнього українця”

П'ятниця, 8 липня 2022, 00:26
ФОТО: GETTY

Заява президента РФ Володимира Путіна про "війну до останнього українця" є ще одним доказом продуманого російського геноциду – про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Джерело: Подоляк у Twitter

Дослівно: Немає жодного плану "колективного Заходу". Лише конкретна z-армія увійшла в суверенну Україну, обстрілює міста і вбиває мирних громадян. Усе інше – примітивна пропаганда. Тому мантра пана Путіна про "війну до останнього українця" – іще один доказ продуманого російського геноциду".

Що передувало: 7 липня Путін традиційно намагався залякати Україну і розповідав про "загниваючий" Захід. Він заявив,   що "Захід хоче воювати з нами (тобто з РФ) до останнього українця".

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Теми: Офіс президентаПутінвійна
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