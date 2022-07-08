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Херсонщина: ЗСУ відбили ворожу гелікоптерну атаку, росіяни втекли

Анастасія КалатурП'ятниця, 8 липня 2022, 02:00
Херсонщина: ЗСУ відбили ворожу гелікоптерну атаку, росіяни втекли
фото: getty

На Херсонщині росіяни ударним гелікоптером Ка-52 намагалися атакувати наші позиції, але ЗСУ їх відбили.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Українське військо втрат не зазнало, а росіяни  без успіху втекли, ухиляючись від вогню у відповідь.

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Крім того, зазначається, що під час повітряного протистояння над Чорним морем ворожий винищувач Су-35 застосував керовані ракети "повітря-повітря" по парі наших штурмовиків. В ОК "Південь" зазначили, що "для нас – без втрат, для ворога – без успіху".

Також ввечері росіяни з важкої стволової артилерії обстріляли околиці Галіциново на Миколаївщині. Без людських втрат.

Теми: Херсонська областьвійнаРосія
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