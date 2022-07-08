На експрем'єра Японії скоїли замах

Невідомий вистрілив з дробовика у колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе під час виступу в західному місті Нара, Абе госпіталізований.

Джерело: Aljazeera, Reuters з посиланням на NHK, Kyodo

Деталі: У момент пострілу Абе виголошував передвиборну промову біля залізничного вокзалу.

Репортер NHK повідомив, що під час виступу Абе було чутно два послідовні постріли.

Після пострілу Абе упав, стікаючи кров'ю. Він був непритомний, і як повідомляється, "було схоже на те, що в нього зупинилося серце".

Нападник затриманий.

Нагадаємо: Абе вперше обійняв посаду в 2006 році як наймолодший прем'єр-міністр Японії з часів Другої світової війни. Він був прем'єр-міністром два терміни і залишався на вищому урядовому посту протягом найтривалішого безперервного терміну в історії Японії. У 2020 році він пішов у відставку через поганий стан здоров'я.