На експрем'єра Японії скоїли замах

Невідомий вистрілив з дробовика у колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе під час виступу в західному місті Нара, Абе госпіталізований.

Джерело: Aljazeera, Reuters з посиланням на NHK, Kyodo

Деталі: У момент пострілу Абе виголошував передвиборну промову біля залізничного вокзалу.

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Репортер NHK повідомив, що під час виступу Абе було чутно два послідовні постріли.

Після пострілу Абе упав, стікаючи кров'ю. Він був непритомний, і як повідомляється, "було схоже на те, що в нього зупинилося серце".

Нападник затриманий.

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Нагадаємо: Абе вперше обійняв посаду в 2006 році як наймолодший прем'єр-міністр Японії з часів Другої світової війни. Він був прем'єр-міністром два терміни і залишався на вищому урядовому посту протягом найтривалішого безперервного терміну в історії Японії. У 2020 році він пішов у відставку через поганий стан здоров'я.