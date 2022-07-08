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На експрем'єра Японії скоїли замах

Анастасія КалатурП'ятниця, 8 липня 2022, 06:44
На експрем'єра Японії скоїли замах
ФОТО: Kyodo via Reuters

Невідомий вистрілив з дробовика у колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе під час виступу в західному місті Нара, Абе госпіталізований.

Джерело: Aljazeera,  Reuters з посиланням на  NHK, Kyodo

Деталі:  У момент пострілу Абе виголошував передвиборну промову біля залізничного вокзалу.

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Репортер NHK повідомив, що під час виступу Абе було чутно два послідовні постріли.

Після пострілу Абе упав, стікаючи кров'ю. Він був непритомний, і як повідомляється, "було схоже на те, що в нього зупинилося серце".

Нападник затриманий.

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Нагадаємо: Абе вперше обійняв посаду в 2006 році як наймолодший прем'єр-міністр Японії з часів Другої світової війни.  Він  був прем'єр-міністром два терміни і залишався на вищому урядовому посту протягом найтривалішого безперервного терміну в історії Японії. У 2020 році він пішов у відставку через поганий стан здоров'я.

Теми: Японія
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