Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що йде зі своєї посади через проблеми зі здоров'ям..

Джерело: CNN, kyodonews, nhk

Пряма мова: "Я прийняв рішення піти з поста прем'єр-міністра. Я хотів би вибачитися перед народом Японії".

Деталі: Прем'єр Японії зустрівся в п'ятницю з пресою на прес-конференції, де і оголосив про своє рішення.

Абе пояснив, що його здоров'я стало погіршуватися з середини липня, і він потребує курсу лікування, хоча і отримує нові і ефективні ліки.

Він відмовився сказати, хто б міг стати його наступником на посту прем'єра.

Абе займає пост прем'єр-міністра Японії з грудня 2012 року. Також він перебував на цій посаді в період з 2006 по 2007 рік. Зараз йому 65 років.

У ЗМІ відзначають, що він залишався на вищому урядовому посту протягом найтривалішого безперервного терміну в історії Японії.

За останні два тижні Абе двічі відвідував лікарню.