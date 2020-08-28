Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем'єр Японії пішов у відставку

П'ятниця, 28 серпня 2020, 12:25
Прем'єр Японії пішов у відставку

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що йде зі своєї посади через проблеми зі здоров'ям..

Джерело: CNNkyodonews, nhk

Пряма мова: "Я прийняв рішення піти з поста прем'єр-міністра. Я хотів би вибачитися перед народом Японії".

Деталі: Прем'єр Японії зустрівся в п'ятницю з пресою на прес-конференції, де і оголосив про своє рішення.

Абе пояснив, що його здоров'я стало погіршуватися з середини липня, і він потребує курсу лікування, хоча і отримує нові і ефективні ліки.

Він відмовився сказати, хто б міг стати його наступником на посту прем'єра.

Абе займає пост прем'єр-міністра Японії з грудня 2012 року. Також він перебував на цій посаді в період з 2006 по 2007 рік. Зараз йому 65 років.

У ЗМІ відзначають, що він залишався на вищому урядовому посту протягом найтривалішого безперервного терміну в історії Японії.

За останні два тижні Абе двічі відвідував лікарню.

"Українська правда" в Threads

Теми: Японіяпрем'єр
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Японія
Японія веде переговори про артилерійські снаряди для України – WSJ
У Лаврова пригрозили Японії "серйозними наслідками" через надання зброї Україні
Зеленський поговорив із прем’єром Японії, той пообіцяв допомогу
Останні новини
23:54
Лідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: