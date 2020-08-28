Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе має намір піти зі своєї посади через проблеми зі здоров'ям.

Джерело: kyodonews, nhk

Деталі: Джерело в правлячій Ліберально-демократичній партії повідомило про намір Абе ЗМІ.

Прем'єр Японії має зустрітися в п'ятницю з пресою на прес-конференції, де він оголосить про своє рішення.

Абе займає пост прем'єр-міністра Японії з грудня 2012 року. Також він перебував на цій посаді в період з 2006 по 2007 рік.

У ЗМІ відзначають, що він залишався на вищому урядовому посту протягом найтривалішого безперервного терміну в історії Японії.

За останні два тижні Абе двічі відвідував лікарню.