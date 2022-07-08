Обстріл Харкова: загинули троє людей, ще п’ятеро поранені

7 липня ввечері російські війська масовано обстріляли Немишлянський район Харкова, внаслідок чого загинули троє мирних жителів.

Джерело: очільник ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Пошкоджені житлові будинки, гаражі, контейнери, прибудинкові споруди. Наші рятувальники весь вечір ліквідовували загорання. Внаслідок обстрілу 3 мирних людей загинули, 5 поранені".

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Деталі: За словами Синєгубова, у ніч на 8 липня вперше за кілька тижнів не було нічних обстрілів Харкова.

Окупанти намагалися вести наступ в напрямку Дементіївки, але захисники зупинили спробу та змусили ворога відступити.

Нагадаємо: Окупанти ввечері 7 липня з РСЗВ обстріляли Харків, а також вранці 8 липня лунали вибухи в Миколаєві.