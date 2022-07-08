Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Обстріл Харкова: загинули троє людей, ще п’ятеро поранені

Роман ПетренкоП'ятниця, 8 липня 2022, 09:49
Обстріл Харкова: загинули троє людей, ще п’ятеро поранені
обстріл харківщини 7 липня, фото ова

7 липня ввечері російські війська масовано обстріляли Немишлянський район Харкова, внаслідок чого загинули троє мирних жителів.

Джерело: очільник ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Пошкоджені житлові будинки, гаражі, контейнери, прибудинкові споруди. Наші рятувальники весь вечір ліквідовували загорання. Внаслідок обстрілу 3 мирних людей загинули, 5 поранені".

Реклама:

Деталі: За словами Синєгубова, у ніч на 8 липня вперше за кілька тижнів не було нічних обстрілів Харкова.

Окупанти намагалися вести наступ в напрямку Дементіївки, але захисники зупинили спробу та змусили ворога відступити.

Нагадаємо: Окупанти ввечері 7 липня з РСЗВ обстріляли Харків, а також вранці 8 липня лунали вибухи в Миколаєві.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Харків
У Харкові частина учнів навчатимуться у метро
У Харкові викрили кол-центр на 130 працівників, які вимагали у людей гроші
Росіяни атакували три райони Харківщини, спрацювала ППО
Останні новини
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
09:58
Росія знову не пустила представників МАГАТЕ на теплоелектростанцію біля ЗАЕС
09:57
У Росії надумали імпортувати з Ірану курячі яйця
09:54
Як родина Злочевського будує новий бізнес на нерухомості й рятує старий від кримінальних справ
09:51
Із Латвії мають видворити понад тисячу громадян Росії
Усі новини...
Реклама: