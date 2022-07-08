Окупанти з "градів" вдарили по пасовищу з коровами – прикордонники

Загарбники продовжують обстріли прикордонних територій Сумщини та Чернігівщини, б’ючи не лише по інфраструктурі, але й пасовищах з домашньою худобою.

Джерело: ДСПУ у Telegram

Дослівно: "В одному з випадків ворожі "гради" обстріляли пасовище, на якому пасли худобу. Жертв серед людей чи руйнування інфраструктури не зафіксовано".

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Деталі: За даними прикордонників, агресор вів вогонь по Білопільській, Шалигінській, Есманьській громадах Сумщини та Новгород-Сіверській Чернігівщини.

Неодноразово ворог відкривав вогонь зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів, стрілецької зброї.

Що було раніше: 23 червня російські окупанти обстріляли населені пункти Юнаківської громади Сумщини забороненими фосфорними снарядами.