Окупанти з "градів" вдарили по пасовищу з коровами – прикордонники
П'ятниця, 8 липня 2022, 11:50
Загарбники продовжують обстріли прикордонних територій Сумщини та Чернігівщини, б’ючи не лише по інфраструктурі, але й пасовищах з домашньою худобою.
Джерело: ДСПУ у Telegram
Дослівно: "В одному з випадків ворожі "гради" обстріляли пасовище, на якому пасли худобу. Жертв серед людей чи руйнування інфраструктури не зафіксовано".
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Деталі: За даними прикордонників, агресор вів вогонь по Білопільській, Шалигінській, Есманьській громадах Сумщини та Новгород-Сіверській Чернігівщини.
Неодноразово ворог відкривав вогонь зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів, стрілецької зброї.
Що було раніше: 23 червня російські окупанти обстріляли населені пункти Юнаківської громади Сумщини забороненими фосфорними снарядами.
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