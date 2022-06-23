Росіяни обстріляли прикордонні села на Сумщині забороненими боєприпасами

Російські окупанти обстріляли населені пункти Юнаківської громади забороненими боєприпасами.

Джерело: Державна прикордонна служба, голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Пряма мова Живицького: "При обстрілі Юнаківської громади росіяни застосували фосфорні снаряди!"

Деталі: Сумська ОВА стверджує, що російські війська обстріляли села фосфорними боєприпасами з РСЗВ "Град" на території РФ.

Інформація про жертв та пошкодження наразі уточнюється.

Пізніше українські прикордонники повідомили, що росіяни обстріляли Сумщину запалювальними боєприпасами типу 9М22С. "Гради" були розміщені в селі Гордєєвка на території РФ.

Загалом нарахували 30 пострілів, з яких 25 снарядів розірвалися в небі над селом Юнаківської громади, а ще 5 вибухнули на околицях. Внаслідок нанесеного удару зазнала ушкоджень цивільна інфраструктура.

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Довідково: Військові експерти та розслідувачі наголошують, що в Україні та Росії немає на озброєнні фосфорних боєприпасів.

Натомість це можуть бути запальні боєприпаси, які теж заборонені – їх не можна використовувати у містах або поруч з ними.

Дозволяється застосування запальних боєприпасів по військових об'єктах, лише якщо вони віддалені від цивільних.

Такі боєприпаси використовують для створення масових пожеж на місцевості з сухим рослинним покривом за допомогою легкозаймистих горючих матеріалів.